Ataque israelí contra Beirut deja muertos y heridos

Bombardeo israelí en suburbios del sur de Beirut deja al menos dos muertos y cuatro heridos en medio de tensiones y negociaciones internacionales

Un ataque aéreo israelí dejó al menos dos personas sin vida y cuatro más lesionadas este domingo en los suburbios del sur de Beirut, específicamente en la zona conocida como Dahye, en un contexto marcado por negociaciones internacionales para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente.

De acuerdo con reportes de la Agencia Nacional de Noticias (ANN) de Líbano, el ataque impactó un apartamento en el municipio de Al Ghobeiry, ubicado en la provincia de Monte Líbano.

En un primer balance, se confirmó la muerte de dos personas, además de cuatro heridos, sin que se dieran a conocer sus identidades.

Posteriormente, la propia agencia actualizó el recuento y reiteró que el bombardeo dejó “dos mártires y cuatro heridos”, tras una evaluación preliminar de los daños y víctimas.

Israel señala objetivos de Hizbulá

El Ejército israelí confirmó que la ofensiva estuvo dirigida contra posiciones del grupo chií Hizbulá en el Dahye, considerado un bastión de dicha organización en las afueras de la capital libanesa.

La información fue difundida mediante un comunicado emitido por la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Este ataque se produjo después de que Israel reportara el lanzamiento de tres proyectiles desde territorio libanés hacia comunidades cercanas a la frontera, lo que derivó en órdenes de evacuación para más de diez localidades en el sur del Líbano.

En ese mismo contexto, fuerzas israelíes atacaron la vivienda del exalcalde de Doueir, Abdulaziz Qanso, en el sur del país, provocando la muerte de tres personas y la destrucción total del inmueble, según información de la ANN.

Estos hechos reflejan un intercambio de ataques que incrementa la tensión en la región, mientras continúan las hostilidades entre ambas partes.

La escalada de violencia ocurre de forma paralela a movimientos diplomáticos en la región. Una delegación de Catar arribó a Teherán con el objetivo de impulsar la firma de un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, el cual ha sido señalado como inminente por medios iraníes.

Catar, junto con Pakistán, participa como mediador en las conversaciones entre ambas naciones. Aunque se prevé que el acuerdo pueda concretarse próximamente, aún no se ha definido una fecha exacta ni se ha confirmado si incluirá un alto a los ataques israelíes en territorio libanés.

Expectativa por anuncio de acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que la firma del acuerdo con Irán podría concretarse este mismo domingo, lo que permitiría la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético global.

Sin embargo, persisten dudas sobre el alcance del pacto y su impacto directo en la situación de seguridad en el Líbano y la región en general.