Ataque iraní en Jordania deja dos militares de EUA muertos

Dos soldados estadounidenses murieron, uno permanece desaparecido y cuatro resultaron heridos tras un ataque iraní en Jordania

Dos militares estadounidenses murieron y otro permanece desaparecido tras un ataque con misiles balísticos y drones atribuido a Irán contra una base de Estados Unidos en Jordania, informó este sábado el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

Se trata de las primeras bajas estadounidenses confirmadas desde que la semana pasada terminó el alto el fuego entre Washington y Teherán, lo que marcó una nueva escalada del conflicto.

Ataque con misiles y drones

De acuerdo con el Centcom, la base militar fue blanco de un ataque combinado con misiles balísticos y drones lanzados por Irán.

Además de los dos fallecidos y del militar desaparecido, el ataque dejó cuatro soldados estadounidenses heridos, quienes fueron evacuados de emergencia a hospitales en Jordania para recibir atención médica.

Heridos fueron dados de alta

El Comando Central informó que los cuatro militares lesionados se recuperaron satisfactoriamente y ya fueron dados de alta, por lo que regresaron a sus actividades habituales.

Asimismo, otros integrantes del personal militar que presentaron lesiones menores fueron evaluados y posteriormente retomaron sus funciones.

Las autoridades estadounidenses señalaron que, por respeto a las familias de los militares fallecidos, no se darán a conocer sus identidades hasta que sus familiares directos hayan sido notificados oficialmente.

El Centcom indicó que ofrecerá información adicional una vez concluido ese procedimiento.