Ataque impacta petroquímica en Irán sin fuga de sustancias

Una instalación en al noreste de Irán fue alcanzada en nueva ofensiva en el conflicto. Las autoridades descartan riesgos y reportan daños menores

Un ataque alcanzó la madrugada de este lunes una petroquímica en Tabriz, al noroeste de Irán, en medio de la escalada del conflicto en la región.

De acuerdo con reportes oficiales, no se registró liberación de sustancias peligrosas tras el impacto.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, atribuyó el hecho a una ofensiva “estadounidense-sionista”, aunque aseguró que la instalación no sufrió daños mayores y que la situación se encuentra bajo control.

Las autoridades indicaron que los equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato en la zona y descartaron riesgos para la población.

“No se han liberado sustancias tóxicas ni contaminantes”, señalaron, al tiempo que llamaron a mantener la calma.

Este ataque ocurre días después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmara daños severos en la planta de agua pesada de Jonbad, previamente bombardeada en otra ofensiva atribuida a Israel.

Desde el inicio de los ataques el pasado 28 de febrero, en una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, el saldo en territorio iraní ha sido significativo.

La nueva agresión refleja la continuidad de los ataques sobre infraestructura estratégica en Irán, en un conflicto que ha elevado la tensión regional y mantiene en alerta a la comunidad internacional.