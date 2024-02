Ataque en estación del tren en París deja 3 heridos

La policía detuvo a un hombre este sábado después de que hirió a varios transeuntes con un martillo y un cuchillo en la estación de trenes de Lyon en París.

De acuerdo con un balance inicial, el atacante hirió a tres personas, dos de ellas levemente y una de manera más grave, aunque su vida no está en peligro. Fue sometido por las fuerzas del orden antes de causar más daño. Una cuarta persona estaba “muy conmocionada” y podría considerarse levemente herida, según Laurent Nunez, el jefe de la policía de París.

El canal BFMTV informó que el hombre no hizo ninguna proclamación durante su ataque.

Además, señala esa cadena, el detenido tenía un permiso de conducir italiano.

El individuo poseía documentos de residencia italianos, lo que le otorgaba libertad de movimiento dentro de la Unión Europea. Su nacionalidad no fue revelada. Además, se encontraron medicamentos que sugerían que estaba en tratamiento.

Núñez subrayó que la investigación policial apenas comienza, pero añadió que “no existen señales que nos lleven a pensar que esto pueda ser un acto de terrorismo”.

Pese a esto, a través de redes sociales circulas varios videos de TikTok el supuesto autor del ataque, donde lanza mensajes de odio contra los franceses.

"Todos los problemas del mundo se deben a los occidentales y a Francia", "Los franceses me han quitado mi dignidad, los franceses hicieron esclavos a mis abuelos", "Alá me dará la bienvenida al paraíso en 3 meses", "El enemigo número uno de los africanos es FRANCIA, y siempre lo será, porque no quiere a la raza negra y quiere destruir África", "Los malienses preferimos a los mercenarios de Wagner más que al ejército francés (LE) lleno de criminales, violadores, asesinos, terroristas", son algunas de las frases que el detenido dice en su cuenta de TikTok con más de 44,000 seguidores.

"Je n'aime pas la France, je déteste tous les français"



"Tous les problèmes de cette planète sont due aux occidentaux et à la France" #GareDeLyon pic.twitter.com/Cwf9uSfOKD — Arthur Morgan (@Ernest155450) February 3, 2024

