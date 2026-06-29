Ataque deja sin vida al menos a 4 en Gaza pese al alto el fuego

Se indicó que una de las operaciones tuvo como objetivo a un integrante de Hamás, sin proporcionar detalles adicionales.

Al menos cuatro palestinos murieron este domingo en distintos ataques registrados en la Franja de Gaza, entre ellos una niña de 13 años, de acuerdo con autoridades sanitarias locales. Los hechos ocurrieron en medio de un frágil acuerdo de alto el fuego que, aunque redujo la intensidad de los combates, no ha puesto fin a los enfrentamientos en la región.

Uno de los ataques ocurrió en Beit Lahiya, al norte de Gaza, donde un grupo de personas fue alcanzado por un bombardeo que dejó dos fallecidos y una persona herida, según informó la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina.

Niña de 13 años fallece en el sur de Gaza

En otro incidente, un hombre murió tras un ataque en el sur del enclave palestino, informaron funcionarios del hospital Nasser. En esa misma zona perdió la vida Eileen al-Farra, una niña de 13 años que, de acuerdo con el centro médico, fue alcanzada por metralla derivada de bombardeos de tanques israelíes.

El ejército israelí no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre los ataques reportados durante la jornada. Sin embargo, indicó que una de las operaciones tuvo como objetivo a un integrante de Hamás, sin proporcionar detalles adicionales.

Persisten los enfrentamientos en el enclave

Habitantes de Gaza reportaron intensos bombardeos de tanques en diferentes sectores del territorio, así como la presencia constante de cuadricópteros sobrevolando zonas pobladas.

Aunque los combates disminuyeron tras la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado en octubre, continúan registrándose víctimas casi a diario. Israel sostiene que sus operaciones están dirigidas contra miembros de Hamás y otros grupos armados que considera una amenaza.

Las cifras del conflicto continúan en aumento

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 1,040 personas han muerto desde que comenzó la tregua. La misma dependencia señala que la ofensiva israelí iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 73,050 palestinos fallecidos en el enclave.

Por su parte, Israel ha reportado la muerte de cinco soldados desde la entrada en vigor del alto el fuego.