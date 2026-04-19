Ataque de oso deja dos militares heridos en Alaska

Durante la agresión, ambos militares utilizaron gas pimienta para intentar repeler al oso, logrando que este se retirara del lugar tras el enfrentamiento

Dos elementos del Ejército de Estados Unidos resultaron heridos tras el ataque de un oso pardo mientras participaban en un ejercicio de entrenamiento en Alaska, en un hecho que ya es investigado por autoridades militares y de vida silvestre.

Ataque ocurrió durante ejercicio militar

El incidente se registró durante una práctica de navegación terrestre en las inmediaciones de la base Elmendorf-Richardson, ubicada en las afueras de Anchorage, una de las zonas con mayor presencia de fauna salvaje en la región.

De acuerdo con información oficial, los soldados realizaban actividades en campo abierto cuando se encontraron con el animal, lo que derivó en el ataque.

Durante la agresión, ambos militares utilizaron gas pimienta para intentar repeler al oso, logrando que este se retirara del lugar tras el enfrentamiento.

Tras el incidente, los dos elementos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la gravedad de las lesiones.

El teniente coronel Jo Nederhoed confirmó que el caso se encuentra bajo revisión, mientras se recaba información para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, la 11.ª División Aerotransportada señaló que se mantiene una coordinación estrecha con autoridades locales para garantizar la seguridad del personal militar en la zona.

Investigan al oso y cierran la zona

El Departamento de Pesca y Caza de Alaska inició una investigación para identificar al animal involucrado y determinar las circunstancias del ataque.

Como medida preventiva, la zona donde ocurrió el incidente fue cerrada temporalmente para evitar riesgos adicionales tanto para personal militar como para civiles.

La base Elmendorf-Richardson abarca más de 34 mil hectáreas de terreno natural, incluyendo bosques, montañas y áreas pantanosas, lo que la convierte en un hábitat frecuente para distintas especies.

De acuerdo con datos oficiales, Alaska alberga cerca de 150 mil osos, incluyendo aproximadamente el 98% de la población de osos pardos de Estados Unidos, lo que incrementa la probabilidad de encuentros con humanos en zonas abiertas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el ataque fue una reacción defensiva del animal, mientras refuerzan las medidas de seguridad en el área.