Ataque de elefante durante festival en la India deja 23 heridos

Al menos 23 personas resultaron heridas durante un festival en el sur de la India después de que uno de los elefantes que formaban parte de la celebración embistiera contra la multitud, dando lugar a escenas de caos, informó este miércoles la Policía.

El incidente tuvo lugar anoche durante el festival anual de Puthiyangadi en el estado de Kerala, afirmó el inspector de Policía, K.J. Jinesh, a cargo de la comisaría de la localidad de Tirur, donde se llevaban a cabo las celebraciones.

Según Jinesh, uno de los heridos se encuentra actualmente en el hospital en estado crítico.

Imágenes del incidente muestran a cinco paquidermos -engalanados con ornamentos dorados para la ocasión- frente a una multitud de cientos de personas a las que apenas separan un par de metros de los animales, que están aparentemente tranquilos mientras algunos sostienen sobre sus lomos a sus cuidadores.

📍Kerala | #Watch: Elephant Gets Agitated At Kerala Festival, 17 Injured



Read more: https://t.co/ivE04AokAp#Kerala pic.twitter.com/QS5mOaAaLe