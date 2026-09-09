Ataque contra prisión en Yemen deja al menos siete muertos

El bombardeo alcanzó el Centro Correccional Central de Al Hazm, situado en una zona controlada mayoritariamente por los hutíes

Al menos siete personas murieron y otras siete resultaron heridas este lunes durante un ataque contra una prisión en la provincia de Al Jawf, en el norte de Yemen, cuya autoría fue atribuida por los rebeldes hutíes a la coalición militar encabezada por Arabia Saudita.

El bombardeo alcanzó el Centro Correccional Central de Al Hazm, situado en una zona controlada mayoritariamente por los hutíes. Las labores de búsqueda continuaban entre los escombros, por lo que las autoridades locales advirtieron que el número de víctimas podría aumentar.

Un menor murió durante el ataque a la prisión

Anees al Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud administrado por los hutíes, informó que los equipos de emergencia habían recuperado siete cuerpos y auxiliado a igual número de personas lesionadas.

Entre las víctimas mortales se encuentra un menor que visitaba a familiares en el centro penitenciario, mientras que su madre resultó herida. Reportes iniciales también indicaron que decenas de internos y una visitante quedaron atrapados después del derrumbe de una parte de las instalaciones.

“Se espera que el balance inicial aumente a medida que continúen las operaciones de búsqueda de víctimas atrapadas bajo los escombros”, señaló al Asbahi.

Hasta el momento, la coalición encabezada por Arabia Saudita no ha reconocido la ejecución del ataque ni respondido a las acusaciones, por lo que la responsabilidad del bombardeo permanece sin confirmación independiente.

Hutíes advierten que responderán a la ofensiva

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, acusó a las fuerzas saudíes de intensificar sus operaciones aéreas y realizar vuelos de reconocimiento en territorio yemení. También aseguró que la agresión contra la prisión de Al Jawf “no quedará impune”.

El ataque ocurre mientras se intensifican los enfrentamientos entre los insurgentes, respaldados por Irán, y las fuerzas del Gobierno yemení apoyadas por Arabia Saudita.

Durante las últimas semanas, los hutíes han desarrollado ofensivas en distintas zonas bajo control gubernamental, particularmente en Marib, una provincia estratégica por sus recursos petroleros, y en la costa del mar Rojo.

Escalada amenaza con reactivar la guerra en Yemen

La agresión contra el centro penitenciario revive la preocupación por ataques anteriores registrados durante el conflicto. En 2022, un bombardeo atribuido a la coalición saudí alcanzó una prisión en la provincia de Saada y dejó al menos 87 internos muertos.

La guerra en Yemen comenzó a finales de 2014, después de que los hutíes tomaron la capital, Saná, y obligaron al Gobierno reconocido internacionalmente a abandonar la ciudad. Arabia Saudita encabezó al año siguiente una intervención militar para respaldar a las autoridades yemeníes.

Aunque las partes alcanzaron una tregua mediada por Naciones Unidas en 2022, el acuerdo expiró meses después. La reducción de los combates permitió mantener una relativa calma, pero la escalada iniciada a mediados de julio amenaza con abrir nuevamente varios frentes y agravar la crisis humanitaria del país.