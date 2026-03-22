Ataque con misiles deja 120 heridos en el sur de Israel

En Arad, al menos 17 equipos de bomberos y rescate continúan trabajando en la zona afectada, donde se reporta el colapso parcial de un edificio

Un ataque con misiles registrado la noche de este sábado en el sur de Israel dejó al menos 120 personas heridas, entre ellas diez en estado grave, tras dos impactos directos en zonas cercanas a instalaciones estratégicas del país.

Impactos en Arad y Dimona

El segundo impacto ocurrió en la localidad de Arad, en la región desértica del Néguev, minutos después de un primer ataque en la ciudad de Dimona, situada a unos 50 kilómetros.

En esta última se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Néguev, una de las principales instalaciones nucleares de Israel.

De acuerdo con los reportes, la instalación nuclear se ubica a aproximadamente 30 kilómetros del punto de impacto en Arad, lo que ha generado preocupación por la cercanía de los ataques a infraestructura sensible.

Contexto del conflicto

Los ataques se producen en un contexto de alta tensión, luego de que Irán denunciara un bombardeo estadounidense-israelí contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz. Según la Organización de Energía Atómica de Irán, hasta el momento no se ha detectado fuga de material radiactivo tras ese incidente.

Labores de rescate y daños materiales

En Arad, al menos 17 equipos de bomberos y rescate continúan trabajando en la zona afectada, donde se reporta el colapso parcial de un edificio y daños en al menos otros tres inmuebles.

Uno de los edificios afectados registró un incendio en el cuarto piso, mientras que los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de posibles personas atrapadas entre los escombros.

Balance de víctimas

El MDA reportó a las 00.10 hora local un total de 75 heridos que fueron trasladados a diferentes hospitales en varias ambulancias y helicópteros, de ellos 10 en estado grave, incluida una niña de 4 años, y 13 moderados, e informó de que continuaba la búsqueda de más víctimas.

“Los equipos de la MDA continúan la búsqueda de más víctimas”, informó la institución en un comunicado.

Por su parte, el grupo de voluntarios United Hatzalah señaló que sus paramédicos atienden múltiples incidentes en la región, con personas lesionadas en distintas ubicaciones, algunas de ellas inconscientes.

Testimonios desde la zona del impacto

Personal de emergencia describió la magnitud de los daños tras los ataques.

“La escena era terrible. Vimos una destrucción generalizada en varios edificios, con una densa columna de humo negro que se elevaba desde múltiples puntos, y reinaba el caos”, relató uno de los paramédicos que atendió la emergencia.

Fallas en el sistema de defensa

Fuentes del Ejército israelí indicaron que ambos ataques, tanto en Dimona como en Arad, fueron impactos directos, luego de que los sistemas de defensa aérea no lograran interceptar los misiles antes de que alcanzaran el suelo.

Este hecho ha generado preocupación sobre la efectividad de los sistemas de protección en un momento de creciente escalada en la región.