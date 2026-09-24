Ataque con explosivos descarrila tren carbonero en Colombia

El personal fue desalojado de manera preventiva y no se reportaron heridos, según información de la compañía publicada por medios locales.

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Un ataque con explosivos provocó el descarrilamiento de un tren carbonero en Uribia, al norte de Colombia, en medio de la ola de violencia que afecta a esta región del país, mientras las autoridades refuerzan la seguridad de infraestructuras estratégicas.

El ataque, el sexto contra este convoy de mercancías en lo que va de año, se registró hacia a la medianoche del martes, en el kilómetro 60 de la vía férrea de Cerrejón y afectó a un tren que se desplazaba vacío hacia el sur de La Guajira.

El personal fue desalojado de manera preventiva y no se reportaron heridos, según información de la compañía publicada por medios locales.

Tras el ataque, tropas del Batallón de Defensa Antiaérea de la Décima Brigada del Ejército reforzaron la vigilancia permanente sobre la vía férrea para proteger esta infraestructura estratégica y garantizar la seguridad en la zona.

El Ministerio de Defensa informó este miércoles que mantiene desplegados más de 300 uniformados especializados en Santa Marta, Riohacha y Dibulla y que fueron restablecidos cinco puntos de obstrucción vial reportados en la zona.

La compañía Cerrejón señaló que el ataque del martes es el sexto registrado durante 2026 contra su infraestructura, y las autoridades no han atribuido públicamente, hasta el momento, el atentado contra la vía férrea a una organización armada específica.