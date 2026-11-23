Durante la emergencia, el alcalde Leo Hernández pidió apoyo de los hospitales de municipios cercanos para facilitar la atención y el traslado de los heridos

Un ataque con explosivos contra una instalación del Ejército en La Jagua de Ibirico, en el norte de Colombia, dejó un soldado muerto y 12 militares heridos, y llevó a las autoridades municipales a decretar un toque de queda de 24 horas.

El balance fue confirmado este domingo 22 de noviembre por la Décima Brigada. Los reportes disponibles sitúan la agresión alrededor de las 23:00 horas del sábado, contra el Batallón Especial, Energético y Vial N.º 2, ubicado en el departamento caribeño del Cesar.

La víctima mortal fue identificada como Estivinson José Epieyú Pushaina. Los militares lesionados fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento.

Lanzaron explosivos desde rampas contra el batallón

El Ejército informó que los responsables utilizaron rampas acondicionadas para lanzar dispositivos explosivos improvisados contra las instalaciones de la unidad militar.

La institución rechazó la agresión y solicitó información ciudadana que permita identificar a los autores y prevenir nuevos ataques. Hasta el momento, no ha atribuido oficialmente los hechos a una organización específica.

En esta región tienen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, aunque esa circunstancia no establece su responsabilidad en el atentado.

Durante la emergencia, el alcalde Leo Hernández pidió apoyo de los hospitales de municipios cercanos para facilitar la atención y el traslado de los heridos.

La administración municipal estableció el toque de queda mediante el Decreto 0122 del 22 de noviembre. La restricción comenzó a la medianoche del domingo, como parte de las medidas extraordinarias de seguridad adoptadas tras el ataque.

Mandos militares prometen llevar a los responsables ante la justicia

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, lamentó la muerte del soldado y sostuvo que las acciones de los grupos criminales no doblegarán a las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, expresó su solidaridad con la familia del uniformado y aseguró que continuarán las acciones para esclarecer el caso.

“Su muerte nos duele, nos indigna y nos compromete aún más. No permitiremos que este crimen quede en la impunidad. Seguiremos trabajando para que los responsables sean llevados ante la justicia”, manifestó.

Defensoría alerta por el uso creciente de explosivos

La Defensoría del Pueblo advirtió que el uso cada vez más frecuente de tecnologías y artefactos explosivos en el conflicto representa un riesgo tanto para los integrantes de la Fuerza Pública como para las comunidades cercanas a los enfrentamientos.

El organismo pidió a todas las partes respetar el derecho internacional humanitario, particularmente los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, y colocar la protección de la población entre sus prioridades.

El ataque en el Cesar ocurre después de otra agresión registrada el 7 de noviembre contra una base militar de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar. En ese caso, el empleo de drones cargados con explosivos dejó tres muertos y 47 heridos.

Mientras los lesionados de La Jagua de Ibirico reciben atención médica, las autoridades mantienen las investigaciones para establecer quién preparó y ejecutó el lanzamiento de explosivos contra el batallón.