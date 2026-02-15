Ataque con drones en Ucrania deja víctimas previo diálogo de paz

El diálogo mediado por EUA está programado para realizarse durante dos días y busca avanzar hacia un posible acuerdo que permita reducir la violencia

Un ataque con drones rusos en la ciudad ucraniana de Odesa dejó al menos una persona fallecida, informaron autoridades locales, en un nuevo episodio de la guerra entre Rusia y Ucrania. El impacto de un vehículo aéreo no tripulado alcanzó un edificio residencial en esta ciudad portuaria ubicada en el mar Negro, provocando la muerte de una mujer adulta mayor, de acuerdo con reportes del servicio estatal de emergencias ucraniano.

El ataque forma parte de una serie de bombardeos que han afectado zonas civiles e infraestructura energética en distintos puntos del territorio ucraniano, lo que mantiene el conflicto activo tras casi cuatro años de enfrentamientos armados.

Reportan ataques cruzados en regiones fronterizas

Autoridades rusas informaron sobre un ataque con drones atribuido a Ucrania que provocó la muerte de un civil en la región fronteriza de Briansk. El gobernador regional indicó que el ataque impactó un automóvil, causando el fallecimiento de un ciudadano.

El incidente ocurrió un día después de que misiles ucranianos provocaron la muerte de dos personas y dejaron cinco heridos en la ciudad rusa de Bélgorod, una zona que ha registrado constantes ataques debido a su cercanía con el frente de combate.

Estos hechos reflejan el incremento de operaciones militares en áreas fronterizas, donde ambos países han intensificado el uso de drones y misiles como parte de sus estrategias de defensa y ataque.

Negociaciones internacionales buscan frenar la guerra

En paralelo al aumento de ataques, representantes de Moscú y Kiev sostendrán una nueva ronda de conversaciones en Ginebra, con mediación de Estados Unidos. El diálogo está programado para realizarse durante dos días y busca avanzar hacia un posible acuerdo que permita reducir la violencia en la región.

Las autoridades rusas y ucranianas confirmaron su participación en las negociaciones, que se desarrollan en un contexto marcado por combates continuos y ataques a infraestructura estratégica.

Intentos previos, incluyendo reuniones celebradas en Abu Dabi, no han logrado resolver temas centrales del conflicto, como el futuro de la región del Donbás, considerada el principal centro industrial en disputa y actualmente controlada en gran parte por fuerzas rusas.

Combates continúan en una extensa línea del frente

El conflicto mantiene una línea de combate que se extiende por aproximadamente 1,250 kilómetros, con enfrentamientos constantes en varios puntos del territorio. Rusia ha intensificado bombardeos dirigidos a infraestructura civil y energética, mientras Ucrania realiza ataques casi diarios con drones de largo alcance contra instalaciones vinculadas a operaciones militares.

Durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente ucraniano destacó que los sistemas de defensa aérea proporcionados por aliados occidentales han permitido proteger infraestructura crítica y reducir daños provocados por ataques aéreos.

El mandatario reiteró que su país considera necesario establecer garantías de seguridad previas a cualquier acuerdo de paz, argumentando que estas condiciones son fundamentales para lograr estabilidad en la región.

Presión internacional fija plazos para un posible acuerdo

El gobierno ucraniano señaló recientemente que la administración estadounidense estableció como fecha límite el mes de junio para que ambas naciones alcancen un acuerdo que permita detener el conflicto. Sin embargo, plazos anteriores fijados por autoridades internacionales han concluido sin avances significativos.

La próxima ronda de negociaciones será observada por la comunidad internacional como una oportunidad para disminuir tensiones en Europa del Este. No obstante, el contexto actual de ataques con drones y combates activos genera incertidumbre sobre la posibilidad de lograr un acuerdo definitivo en el corto plazo.

El desarrollo de estas conversaciones podría marcar el rumbo del conflicto y definir el futuro político, económico y militar de la región, por lo que se mantiene la atención internacional sobre los resultados que puedan surgir de estos encuentros diplomáticos.