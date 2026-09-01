Ataque con cuchillos en Times Square deja un muerto y un herido

Una mujer murió tras ser abatida por policías luego de atacar al azar a dos personas con cuchillos en Times Square, Nueva York

Este lunes, una mujer mató a una persona e hirió a otra durante un ataque con un arma blanca al azar en Times Square, Nueva York, antes de ser abatida por la policía.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, el ataque ocurrió a escasos metros de una subestación del propio departamento fuera de One Times Square, uno de los lugares más turísticos y con mayor presencia policial en la ciudad.

Las autoridades señalaron que la mujer sacó dos cuchillos de una bolsa de compras y apuñaló a un hombre de 68 años en el abdomen para de inmediato darse la vuelta y apuñalar a una mujer de 32 años.

¿Qué ocurrió durante el ataque en Times Square?

Tras el ataque, las dos víctimas fueron trasladadas de emergencia al hospital, donde la mujer perdió la vida, mientras que el hombre continúa internado en condición estable.

Videos publicados en redes sociales muestran a un grupo de al menos 10 agentes que rodea a la mujer, quien sostiene dos enormes cuchillos de cocina. Se puede ver cómo al menos uno de los agentes intentó someterla sin éxito con un arma aturdidora.

Posteriormente, la mujer empieza a caminar rápidamente hacia los agentes mientras agita los cuchillos. Mientras uno de los policías retrocedía, él y al menos otros dos desenfundaron sus armas y dispararon en contra de la mujer.

🔴 La Policía de Nueva York abatió este lunes a una mujer que apuñaló a dos personas y las dejó gravemente heridas, en Times Square, en Nueva York.



El suceso tuvo lugar en pleno Times Square, cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, una zona habitualmente concurrida de… pic.twitter.com/q8jMI4NqXm — INFO7MTY (@info7mty) August 31, 2026 Policía acordona la zona tras el ataque En el metraje se puede ver cómo la mujer cae al suelo y luego es esposada por uno de los agentes. Tras el incidente, el Departamento de Policía de Nueva York cerró parte de la Séptima Avenida y recomendó a la población que permanezca alejada de la zona. Las autoridades acordonaron el área, mientras un gran grupo de agentes trabajaba en las inmediaciones.