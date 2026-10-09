Ataque con cuchillo en escuela polaca deja un muerto y 2 heridos

Este incidente se produce al día siguiente de otro ataque con arma blanca sucedido en una escuela secundaria de la misma región, que se saldó con diez heridos

Un nuevo ataque con cuchillo en una escuela de Polonia ocurrido este jueves en Wyszków causó la muerte de una persona, identificada como un conserje del centro, y provocó al menos dos heridos, entre ellos el director, quienes habían intentado detener al agresor.

Este incidente se produce al día siguiente de otro ataque con arma blanca sucedido en una escuela secundaria de la misma región, Masuria, que se saldó con diez heridos, uno de ellos el propio atacante, un estudiante del centro de 19 años.

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En un mensaje publicado en la plataforma X, la comandancia policial de Masuria informó de que el atacante de este jueves es un exalumno del centro de 15 años quien, "alrededor de las 9 de la mañana, entró en una escuela en la localidad de Leszczydół-Nowiny, en el condado de Wyszków, e hirió a tres empleados de la institución con un objeto punzante".

"Entre los heridos se encuentra el director, quien detuvo al joven de 15 años", añade el comunicado.

Más tarde, la comandancia policial de Masuria agregó que, pese a los esfuerzos de reanimación, uno de los empleados del centro heridos, de 37 años de edad, había muerto.

En un mensaje publicado apenas una hora antes, la misma institución había informado de la detención hoy de otro joven de 17 años en Sierpc, quien había anunciado que "haría algo malo en la escuela" y en cuyo poder, según resultó de un registro de su domicilio, obraban varios cuchillos, así como información almacenada en su celular sobre supuestos objetivos de un ataque que planeaba.

Según la policía, el joven estudiante fue denunciado por uno de sus profesores, lo que motivó el registro de su domicilio.