Ataque con arma blanca en tren a Londres deja 10 heridos graves

Las víctimas fueron hospitalizadas tras un ataque masivo en un tren rumbo a Londres; nueve están en riesgo vital y la policía antiterrorista ya investiga.

Varias personas resultaron heridas en un ataque a puñaladas a bordo de un tren en Huntingdon, condado de Cambridgeshire, al norte de Londres, según informó la policía local.

Hay al menos dos detenidos por la agresión, de los que por el momento se desconoce su identidad o sus motivos. Tampoco se conoce el estado de gravedad de los heridos.

La secretaria de Interior, Shabana Mahmood, confirmó la detención de esas dos personas y pidió al público "evitar comentarios y conjeturas en esta etapa preliminar".

La estación de Huntingdon fue cerrada al público y el tráfico ferroviario interrumpido, según la compañía nacional de ferrocarriles. Igualmente, la carretera A1307 que conduce a Huntingdon fue cerrada.

La policía recibió un aviso a las 7:39 hora local de una ataque a bordo del tren, y llegó a tiempo de arrestar a dos de los presuntos autores. En total, la emisora BBC asegura que la policía recibió hasta 999 llamadas.

El alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, escribió en su cuenta de X que había recibido informes de "escenas horrendas" en el tren de Huntingdon, pero no ofreció otros detalles.