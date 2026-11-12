Ataque atribuido a Israel deja seis muertos en hospital de Gaza

Los primeros balances contabilizaron cuatro y después cinco muertos, antes de que la Defensa Civil y el hospital elevaran la cifra a seis

Un bombardeo atribuido a Israel contra el Complejo Médico Nasser, en Jan Yunis, dejó al menos seis personas muertas y alrededor de 20 heridas durante la madrugada del jueves 12 de noviembre, según la Defensa Civil de Gaza y el propio hospital. El impacto alcanzó el área de cirugía y obligó a evacuar pacientes entre escombros.

El portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, informó que el saldo aumentó a seis fallecidos conforme avanzaron las labores de emergencia. El centro hospitalario confirmó posteriormente esa cifra, mientras continuaba la atención de los heridos.

Entre las víctimas mortales fue identificado el cirujano Rezik Abushira, de acuerdo con personal médico. Un listado divulgado por sanitarios también incluyó a un menor de 13 años entre los fallecidos.

El ataque dañó cirugía y cuidados intensivos

El bombardeo alcanzó la segunda planta del edificio Al Yasin, dentro del complejo ubicado en el sur de la Franja de Gaza. Fuentes médicas reportaron heridos entre pacientes, trabajadores sanitarios y acompañantes que se encontraban en las instalaciones.

La dirección del hospital informó de daños importantes en los servicios de cirugía y cuidados intensivos. En el interior quedaron techos desprendidos, cables colgando y muebles entre los restos de materiales que cubrían habitaciones y pasillos.

Durante la emergencia, los pacientes fueron trasladados en camillas o auxiliados para salir a pie de las zonas afectadas. Los reportes iniciales señalaron la suspensión de las operaciones del área quirúrgica, sin que se hubiera confirmado el cierre total del hospital.

Israel revisaba el incidente sin precisar el objetivo

Un portavoz del Ejército israelí indicó que estaba revisando la información sobre lo ocurrido. Hasta las actualizaciones consultadas, no se había difundido una explicación oficial detallada del objetivo del bombardeo.

El ataque ocurrió durante la madrugada del jueves en Gaza. Los primeros balances contabilizaron cuatro y después cinco muertos, antes de que la Defensa Civil y el hospital elevaran la cifra a seis.

Israel y Hamás se han acusado mutuamente de incumplir el alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025. Las circunstancias de este ataque y el alcance de las afectaciones a los servicios médicos permanecían pendientes de mayor información.

Nasser ya había sufrido ataques y advertencias sobre su capacidad

La importancia del complejo para la atención sanitaria había sido advertida por la Organización Mundial de la Salud. En junio de 2025, el organismo lo describió como el principal hospital de referencia que permanecía en Gaza y alertó sobre el riesgo de que la inseguridad, las restricciones de acceso y la falta de suministros impidieran su funcionamiento.

El 25 de agosto de ese mismo año, dos ataques israelíes alcanzaron el hospital. Un informe posterior de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios registró 22 fallecidos, incluidos cinco periodistas y personal sanitario, después de que dos víctimas murieran por sus heridas.

Ese antecedente corresponde a un episodio distinto. En el nuevo bombardeo, el saldo de al menos seis muertos se suma a daños en áreas de atención especializada cuyo alcance operativo todavía no había sido determinado por completo.