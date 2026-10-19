Ataque atribuido a hutíes deja seis heridos en Arabia Saudita

Posteriormente, anunciaron el fin de esas alertas, sin precisar si estaban relacionadas directamente con el impacto que dejó los seis heridos

Un proyectil impactó este domingo en una zona residencial de Najrán, en el suroeste de Arabia Saudí, y dejó al menos seis ciudadanos saudíes heridos, además de daños en viviendas y vehículos, informó la Defensa Civil del país.

Las autoridades saudíes atribuyeron el lanzamiento a los hutíes de Yemen. El impacto ocurrió en una ciudad próxima a la frontera entre ambos países y afectó tres casas y tres vehículos.

El impacto deja daños en una zona habitacional

La Defensa Civil indicó que sus equipos aplicaron los procedimientos de emergencia correspondientes, aunque no precisó la gravedad de las lesiones ni detalló si los afectados permanecían hospitalizados.

El comunicado tampoco identificó el tipo de proyectil utilizado ni especificó el punto desde el que habría sido lanzado. La institución condenó el ataque contra bienes civiles y lo calificó como una violación del derecho internacional humanitario.

Durante la jornada, las autoridades también emitieron advertencias mediante su sistema de alerta temprana en distintas zonas del país, entre ellas Najrán y As-Sulayyil.

Posteriormente, anunciaron el fin de esas alertas, sin precisar si estaban relacionadas directamente con el impacto que dejó los seis heridos.

Como parte de las indicaciones preventivas, la Defensa Civil pidió atender los avisos oficiales y evitar concentrarse o grabar en lugares donde se desarrollaran operaciones de respuesta.

Najrán, cerca de la frontera con Yemen

La ubicación de Najrán la sitúa cerca del conflicto entre Arabia Saudí y los hutíes. El reino encabeza desde 2015 una coalición militar que intervino en Yemen contra ese movimiento, aliado de Irán.

El ataque reportado este domingo vuelve a poner el foco en la exposición de las zonas habitacionales. El balance comunicado es de seis heridos, mientras permanecen sin precisar su evolución médica y el alcance de los daños en las propiedades afectadas.