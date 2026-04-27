Ataque armado en discoteca deja cuatro muertos en Colombia

Al menos cuatro personas murieron y dos más resultaron heridas tras un ataque armado en una discoteca del municipio de Toro, en el suroeste de Colombia

Al menos cuatro personas murieron y dos más resultaron heridas tras un ataque armado en una discoteca del municipio de Toro, en el suroeste de Colombia, informaron autoridades y organismos civiles.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, el atentado ocurrió en un bar del sector El Hobo, donde hombres armados ingresaron y dispararon de manera indiscriminada contra los asistentes.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jairo Andrés Vasco Hurtado, Cristian Javier Medina, Rubiel Antonio Cardona Rojas y Ofeiner de Jesús Múnera Corrales, según reportes preliminares.

En tanto, las dos personas lesionadas presentan heridas leves y fueron trasladadas a un centro médico, donde permanecen bajo observación.

Huyeron tras el ataque

Tras perpetrar el ataque, los agresores escaparon del lugar. Testigos auxiliaron a los heridos y dieron aviso a los cuerpos de emergencia, que arribaron minutos después para atender la situación.

La Defensoría del Pueblo de Colombia había emitido previamente una alerta temprana para este municipio, advirtiendo sobre riesgos para la población civil debido a la presencia de grupos armados ilegales que ejercen control territorial.

Hasta el momento, las autoridades no han atribuido la autoría del ataque a ningún grupo en específico.

Este hecho se suma a una creciente ola de violencia en el suroeste del país, particularmente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, donde se han registrado ataques contra población civil, infraestructura y fuerzas de seguridad.

Incluso, un atentado reciente con un cilindro bomba en la Vía Panamericana dejó al menos 14 muertos y 38 heridos, reflejando el complejo panorama de seguridad en la región.