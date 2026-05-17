Ataque armado en cancha deportiva deja cinco muertos en Ecuador

Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no han confirmado el móvil del ataque ni revelado si las víctimas tenían antecedentes penales

Un nuevo hecho de violencia estremeció a Ecuador luego de que un ataque armado en una cancha de voleibol dejara al menos cinco personas muertas y cinco heridas en la provincia costera de Manabí, una de las regiones más golpeadas por la guerra entre organizaciones criminales.

La agresión ocurrió la noche del viernes en una barriada del municipio de Montecristi, en el suroeste del país, cuando sujetos armados llegaron en motocicletas y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba reunido cerca de una cancha deportiva.

El ataque provocó escenas de caos y desesperación entre vecinos y asistentes, mientras varias víctimas quedaron tendidas alrededor del complejo deportivo tras la ráfaga de disparos.

Sicarios llegaron en motocicletas y dispararon contra asistentes

De acuerdo con las autoridades locales, los atacantes arribaron al sitio a bordo de dos motocicletas antes de disparar en repetidas ocasiones contra las personas que estaban en una zona lateral de la cancha.

Los heridos fueron trasladados de emergencia a distintos hospitales cercanos, mientras policías y equipos de rescate acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no han confirmado el móvil del ataque ni revelado si las víctimas tenían antecedentes penales.

Sin embargo, la Policía mantiene la hipótesis de que la masacre estaría relacionada con disputas entre estructuras criminales ligadas al narcotráfico y al control territorial.

Manabí sigue siendo foco de violencia criminal

La provincia de Manabí es considerada una de las zonas más peligrosas de la costa ecuatoriana debido a la presencia de organizaciones criminales.

Las autoridades sostienen que estas bandas mantienen enfrentamientos constantes por el control de rutas estratégicas y puertos del Pacífico utilizados para el tráfico de droga.

La violencia en Ecuador se ha intensificado en los últimos años con ataques armados, asesinatos múltiples y masacres que se repiten en ciudades costeras y sectores populares.

Ecuador permanece bajo estado de excepción

El ataque ocurrió mientras varias provincias ecuatorianas continúan bajo estado de excepción y toque de queda nocturno, medidas implementadas por el Gobierno para intentar contener la escalada criminal.

Ecuador permanece además bajo la declaratoria de conflicto armado interno, estrategia aplicada desde 2024 para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y principios de mayo de 2026 se registraron 2 mil 509 homicidios en Ecuador, de los cuales cerca del 88 % ocurrieron en provincias de la costa ecuatoriana.

El nuevo ataque en Montecristi volvió a reflejar el complejo panorama de seguridad que enfrenta el país sudamericano, donde las masacres y atentados armados continúan golpeando incluso espacios deportivos y zonas comunitarias.