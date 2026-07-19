Ataque armado en bar de Brasil deja dos muertos

Un hombre armado irrumpió en un bar de la ciudad de Campo Mourão, en el estado brasileño de Paraná, y disparó contra las personas

Un hombre armado irrumpió en un bar de la ciudad de Campo Mourão, en el estado brasileño de Paraná, y disparó contra las personas que se encontraban en el establecimiento, dejando un saldo de dos muertos y tres heridos.

El ataque ocurrió la noche del viernes y fue informado este sábado por la Secretaría de Seguridad Pública de Paraná, que señaló que el presunto responsable habría pasado primero frente al lugar antes de regresar y efectuar varios disparos.

Víctimas y operativo de investigación

Las autoridades confirmaron la muerte de dos personas, de 38 y 43 años, mientras que otras tres, de 23, 40 y 41 años, resultaron heridas. Hasta el momento se desconoce la condición médica de los sobrevivientes.

Videos de cámaras de seguridad difundidos por medios locales muestran a un individuo con el rostro cubierto por un pasamontañas ingresando al establecimiento y abriendo fuego contra los clientes, quienes se tiraron al suelo tras escuchar los disparos.

Buscan esclarecer el móvil del ataque

La Policía Civil de Paraná abrió una investigación para determinar las circunstancias del crimen y localizar a los responsables.

Como parte de las diligencias, una mujer fue detenida en flagrancia por posesión de municiones, drogas, inhibidores de señal y material explosivo. Las autoridades continúan analizando su posible relación con el ataque.

La investigación mantiene como una de las principales hipótesis que el ataque tenía como objetivo a una de las personas heridas, una mujer de 40 años que se encontraba dentro del bar al momento de los disparos.