Ataque armado deja cuatro muertos y cuatro heridos en San Vicente

Cuatro personas murieron y otras cuatro resultaron heridas tras un ataque a tiros ocurrido cerca de una tienda en Green Hill

Cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron asesinadas a tiros y otras cuatro resultaron heridas durante un ataque armado ocurrido en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas.

Las autoridades identificaron a las víctimas mortales como Steve King, de 22 años; Shevon Chandler, de 23; Shaqueil Peters, de 26, y Antonio Samuel, de 30.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Unidad de Investigación Criminal de San Vicente y las Granadinas, el ataque ocurrió alrededor de las 22:30 horas del viernes, cerca de una tienda ubicada en Green Hill.

Según la investigación preliminar, los agresores llegaron a bordo de un vehículo y comenzaron a disparar contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar.

Ante los disparos, algunas personas intentaron ponerse a salvo, pero varias fueron alcanzadas. Cuatro murieron, mientras que otras cuatro resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención.

Segunda masacre más mortal en el territorio

El ataque se convirtió en el segundo hecho de este tipo con mayor número de víctimas mortales registrado en San Vicente y las Granadinas.

El antecedente más letal ocurrió el 19 de julio de 2023, cuando cinco personas fueron asesinadas a tiros en el Club Harbour, ubicado en la capital, Kingstown.

Van dos masacres en lo que va del año

El ataque del viernes también representa la segunda matanza registrada en el país durante 2026. La primera ocurrió el 17 de julio en Kingstown, donde tres personas fueron asesinadas a tiros.

Con los cuatro homicidios registrados en Green Hill, la cifra de asesinatos en San Vicente y las Granadinas aumentó a 39 en lo que va del año, uno menos que los 40 contabilizados durante todo 2025.

Steve King era hijo de Stephen King, quien también fue víctima de un ataque armado en Green Hill. El hombre fue asesinado a tiros durante un asalto ocurrido en su vivienda el 13 de mayo de 2025.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar la identidad y el paradero de los responsables.