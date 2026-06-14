Ataque armado deja al menos 17 agricultores muertos en Nigeria

El ataque ocurre en pleno periodo de actividad agrícola, una etapa fundamental para miles de familias que dependen del campo como principal fuente de ingresos

La violencia volvió a golpear las zonas rurales de Nigeria luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en campos de cultivo del estado de Zamfara y asesinara al menos a 17 agricultores, además de dejar 13 personas heridas, en uno de los ataques más graves registrados recientemente en una región marcada por la inseguridad y los secuestros.

La agresión ocurrió en la comunidad de Goron Namaye, ubicada en el área de gobierno local de Maradun, donde las víctimas realizaban labores agrícolas cuando fueron sorprendidas por los atacantes.

Agricultores fueron atacados mientras trabajaban

De acuerdo con los reportes preliminares, los hombres armados llegaron de manera repentina a los terrenos de cultivo y abrieron fuego contra los trabajadores, provocando una escena de caos entre quienes se encontraban en la zona.

Los heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir atención especializada, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque. Sin embargo, la región ha experimentado un aumento de agresiones atribuidas a bandas armadas que operan en áreas rurales y boscosas del noroeste del país.

La violencia golpea una región clave para la agricultura

El ataque ocurre en pleno periodo de actividad agrícola, una etapa fundamental para miles de familias que dependen del campo como principal fuente de ingresos y sustento.

La inseguridad en Zamfara ha provocado que numerosos agricultores reduzcan sus actividades o abandonen temporalmente sus tierras por temor a sufrir secuestros, extorsiones o ataques armados, situación que también amenaza la producción de alimentos en la región.

Autoridades locales señalaron que los agresores presuntamente operan desde zonas boscosas cercanas, consideradas refugios habituales de grupos criminales que mantienen presencia en distintos municipios del estado.

Secuestros y ataques mantienen bajo presión a las comunidades

La masacre se produjo apenas un día después de que hombres armados secuestraran a 39 personas en otra comunidad del mismo municipio, un hecho que incrementó la preocupación entre los habitantes de Maradun.

En los últimos años, el noroeste de Nigeria ha enfrentado una creciente crisis de seguridad marcada por ataques contra aldeas, secuestros masivos y enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas gubernamentales.

A pesar de los esfuerzos anunciados por las autoridades para contener la violencia, los episodios continúan afectando a miles de personas y mantienen bajo presión a comunidades rurales que viven entre la incertidumbre y el temor de nuevos ataques.