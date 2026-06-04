Ataque al aeropuerto de Kuwait es atribuido a Irán, según EUA

El Estado de Irán no ha confirmado dichos ataques; sin embargo, sí se adjudicó los ataques a las bases aéreas de Bahrein y Kuwait

Las autoridades kuwaitíes anunciaron que al menos una persona murió y 63 resultaron heridas tras un ataque con drones contra el aeropuerto internacional de Kuwait perpetrado, en apariencia, por la República Islámica de Irán.

Saud Abdulaziz Atwan, portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, declaró este miércoles que "varios drones enemigos" atacaron la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Kuwait, causando graves daños al edificio e hiriendo a varias personas presentes en el lugar.

El Ministerio de Defensa de Kuwait también anunció que las fuerzas armadas del país detectaron e interceptaron 30 misiles balísticos y drones durante los ataques del miércoles en el marco de la "agresión iraní".

Atwan declaró: Desde esta mañana, las fuerzas armadas han detectado y neutralizado 13 misiles balísticos hostiles en el espacio aéreo kuwaití. Estos misiles fueron interceptados sobre varias zonas residenciales y, como resultado, algunos de ellos cayeron al suelo. Las fuerzas armadas también detectaron y destruyeron 17 drones hostiles. Esta atroz agresión iraní tuvo como objetivo instalaciones civiles y de vital importancia».

Según las autoridades kuwaitíes, una persona murió en los ataques y decenas resultaron heridas.

EUA CONDENA

El gobierno de Estados Unidos condenó el ataque y afirmó que sus sistemas de defensa aérea lograron interceptar parte de los misiles y drones lanzados por Irán. El Comando Central estadounidense (CENTCOM) señaló que mantiene la capacidad para proteger a sus tropas y aliados en la región.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las conversaciones con Irán continúan, aunque advirtió que Washington enfrenta una decisión crucial: alcanzar un acuerdo diplomático o recurrir a medidas militares más contundentes.

"¿Firmamos un acuerdo o lo hacemos de la otra manera?", declaró Trump durante una entrevista, dejando abierta la posibilidad de una nueva escalada militar si fracasan las negociaciones.

Además, el mandatario insistió en que Estados Unidos no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares y afirmó que ese punto sigue siendo una condición innegociable para cualquier eventual acuerdo.

IRÁN NO SE ADJUDICA ATAQUE

A pesar de que algunos medios han señalado como un hecho que la Guardia Revolucionaria de Irán asumió la responsabilidad de la ofensiva, lo cierto es que las declaraciones del presidente Masud Pezeshkian, donde aseguró que la acción fue una represalia por recientes operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes, se dieron en el contexto de los ataques a bases aéreas en Bahréin y Kuwait, un día anterior. Dicha ofensiva fue una respuesta al bombardeo de un petrolero y otras instalaciones estratégicas vinculadas a Teherán en Qashm, adjudicadas por el ejército estadounidense.

Según el gobierno iraní, Kuwait y Baréin se han convertido en plataformas utilizadas por Estados Unidos para ejecutar acciones militares en la región.

Funcionarios iraníes sostuvieron que dichos ataques estuvieron dirigidos contra instalaciones relacionadas con fuerzas estadounidenses desplegadas en el Golfo Pérsico y advirtieron que podrían producirse nuevas represalias si continúan las operaciones militares de Washington o si se amenaza la navegación en el estrecho de Ormuz.

REACCIÓN INTERNACIONAL

Mientras tanto, la ofensiva al aeropuerto también provocó reacciones de preocupación en diversos gobiernos de la región. Israel acusó a Irán de poner en riesgo la estabilidad de Medio Oriente y respaldó el derecho de Estados Unidos y sus aliados a defenderse. Mientras tanto, varios países árabes llamaron a la contención para evitar una expansión del conflicto que afecte las rutas energéticas y comerciales del golfo.

En respuesta a estos ataques, el gobierno qatarí emitió un comunicado condenando enérgicamente los ataques atribuidos a la República Islámica contra objetivos civiles en Kuwait y Bahréin, calificándolos de grave violación de la soberanía de estos dos países.

Analistas consideran que el ataque al aeropuerto de Kuwait representa uno de los incidentes más graves desde la tregua alcanzada en abril y podría complicar aún más las negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán.