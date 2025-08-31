Ataque aéreo israelí mata al primer ministro rebelde hutí

Es el funcionario hutí de más alto rango abatido durante la campaña israelí-estadounidense contra los rebeldes respaldados por Irán

Los hutíes dijeron el sábado que un ataque aéreo israelí mató al primer ministro del gobierno controlado por los rebeldes en Saná, la capital de Yemen. Es el funcionario hutí de más alto rango abatido durante la campaña israelí-estadounidense contra los rebeldes respaldados por Irán.

Ahmed al-Rahawi fue asesinado junto con varios funcionarios en un ataque perpetrado el jueves en Saná, dijeron los rebeldes en un comunicado. Otros ministros y funcionarios resultaron heridos, se añade en el comunicado, sin proporcionar más detalles.

El primer ministro fue atacado junto con otros miembros de su gobierno controlados por los hutíes durante un “taller rutinario realizado por el gobierno para evaluar sus actividades y desempeño durante el año pasado”, según el comunicado hutí.

El ataque del jueves ocurrió mientras la estación de televisión propiedad de los rebeldes transmitía un discurso de Abdul Malik al-Houthi, el misterioso líder del grupo rebelde, donde compartía actualizaciones sobre los últimos acontecimientos en Gaza y prometía represalias contra Israel. Los altos funcionarios hutíes solían reunirse para ver los discursos pregrabados de al-Houthi.

Al-Rahawi no formaba parte del círculo íntimo alrededor de al-Houthi que maneja los asuntos militares y estratégicos del grupo. Su gobierno, al igual que los anteriores, tenía la tarea de gestionar los asuntos civiles cotidianos en Saná y otras áreas controladas por los rebeldes.

El ataque en el que murió el primer ministro fue dirigido contra una reunión de líderes hutíes en una villa en Beit Baws, un antiguo pueblo en el sur de Saná, dijeron tres líderes tribales a The Associated Press. Todos ellos hablaron bajo condición de anonimato porque temían represalias.

El jueves, el ejército israelí dijo que “golpeó con precisión un objetivo militar del régimen terrorista hutí en el área de Saná en Yemen”. La tarde del sábado, el ejército confirmó en un comunicado la muerte de al-Rahawi “junto con otros altos funcionarios”. Dijo que los altos funcionarios que se encontraban entre las docenas de personas en la instalación atacada eran responsables de “acciones terroristas” contra Israel.

“Yemen soporta mucho por la victoria del pueblo palestino”, había dicho al-Rahawi tras un ataque emprendido por Israel la semana pasada contra una instalación propiedad de la principal compañía petrolera del país, controlada por los rebeldes en Saná, así como una planta de energía.

El ataque del 24 de agosto ocurrió tres días después de que los hutíes lanzaran un misil balístico hacia Israel que su ejército describió como la primera bomba de racimo que los rebeldes habían lanzado desde 2023.

El primer ministro era originario de la provincia sureña de Abyan y era un aliado del expresidente yemení Ali Abdullah Saleh. Se alió con los hutíes cuando los rebeldes tomaron Saná y gran parte del norte y centro del país en 2014, iniciando la prolongada guerra civil del país. Fue nombrado primer ministro en agosto de 2024.

Estados Unidos e Israel comenzaron su campaña aérea y naval contra el grupo rebelde en respuesta a los ataques con misiles y drones de éstos contra Israel y contra barcos en el Mar Rojo. Los hutíes lanzaron una campaña contra las embarcaciones en respuesta a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, diciendo que lo hacían en solidaridad con los palestinos. Sus ataques en los últimos dos años han trastornado el transporte marítimo en el Mar Rojo, por donde pasan alrededor de un billón de dólares en bienes cada año.

Los ataques estadounidenses e israelíes provocaron la muerte de decenas de personas en Yemen. Un ataque estadounidense en abril alcanzó una prisión que albergaba a migrantes africanos en la provincia norteña de Sadaa, matando al menos a 68 personas e hiriendo a 47 más.

Ahmed Nagi, un analista especializado en Yemen del Crisis Group International, un grupo de expertos con sede en Bruselas, calificó el asesinato del primer ministro hutí como un “grave revés” para los rebeldes.

Dijo que el hecho marca un cambio en la ofensiva israelí, que pasó de atacar la infraestructura de los rebeldes a apuntar a sus líderes, incluidas figuras militares de alto rango, lo que “representa una mayor amenaza para su estructura de mando”.

En mayo, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció un acuerdo con los hutíes para poner fin a los ataques aéreos a cambio de detener los ataques a la navegación. Sin embargo, los rebeldes dijeron que el acuerdo no incluía detener los ataques a objetivos que consideraban alineados con Israel.