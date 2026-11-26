De acuerdo con la información policial, los hombres armados procedían de Clemenceau y llegaron al mercado cuando todavía era de madrugada

Un ataque contra campesinos reunidos de madrugada en un mercado informal dejó al menos diez muertos y siete heridos en Bongard, en la comuna agrícola de Kenscoff, cercana a Puerto Príncipe. La Policía Nacional de Haití (PNH) informó que las víctimas fueron agredidas con armas de fuego y machetes.

La incursión ocurrió este miércoles 25 de noviembre y provocó el despliegue de unidades policiales y de la Fuerza de Tarea, con apoyo de helicópteros, para buscar a los responsables en Bongard y Clemenceau.

Atacan a campesinos reunidos en un mercado

De acuerdo con la información policial, los hombres armados procedían de Clemenceau y llegaron al mercado cuando todavía era de madrugada.

El balance de víctimas fue proporcionado a las autoridades por Renold Vertus, jefe del Consejo de Administración de la Sección Comunal de Bongard.

“Según la información proporcionada por el jefe del Consejo de Administración de la Sección Comunal (Casec) de Bongard, Renold Vertus, este ataque dejó un saldo de diez personas fallecidas y siete heridas por disparos y cortes de machete”, señaló la PNH.

El ataque vuelve a golpear a una comunidad agrícola que ha sufrido varias matanzas en los últimos meses. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití documentó al menos 105 habitantes muertos, incluidos 19 niños, en dos ataques perpetrados en Kenscoff durante julio y agosto.

Despliegan helicópteros para buscar a los responsables

Tras la agresión, el alto mando policial ordenó a los comandantes de las unidades especializadas reforzar las operaciones contra los grupos armados que actúan en Kenscoff.

En el despliegue participa la Fuerza de Tarea, integrada por personal privado de seguridad de la empresa estadounidense Vectus Global, que presta servicios al Gobierno haitiano. La PNH indicó que las acciones se concentran en Bongard y Clemenceau.

Hasta el momento, la información disponible no identifica a la banda responsable ni confirma detenciones relacionadas con esta matanza.

El ataque ocurre tras el anuncio de nuevas bases de seguridad

La incursión se produjo después de que la Policía y la Fuerza de Supresión de Pandillas anunciaran la instalación de cinco bases operativas avanzadas en Kenscoff, Tabarre, Arcahaie, Gressier y Puerto Príncipe.

Según la PNH, estas instalaciones buscan consolidar el control de los territorios recuperados, impedir el regreso de los grupos armados y mantener una presencia de seguridad estable para las comunidades.

El proyecto cuenta con financiamiento de la Unión Europea y es ejecutado por la Organización de los Estados Americanos. El nuevo ataque evidencia el desafío de proteger a la población mientras avanzan las operaciones para recuperar y mantener el control territorial.