Atacan radar que controla tráfico aéreo en suroeste de Colombia

De acuerdo con reportes preliminares, el sistema de antenas fue alcanzado por disparos, lo que obligó a sacar de servicio la estación.

Hombres armados atacaron un radar estratégico ubicado en el Cerro Santana, en el municipio de El Tambo, en el departamento colombiano del Cauca, dejando fuera de servicio una instalación clave para el control del tráfico aéreo en esa región del país.

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) confirmó que el sistema sufrió impactos directos en su infraestructura, lo que provocó la suspensión de operaciones del radar. A pesar de ello, la autoridad aseguró que los vuelos continúan operando con normalidad gracias a sistemas alternos de navegación y vigilancia.

¿Qué daños dejó el ataque al radar?

De acuerdo con reportes preliminares, el sistema de antenas fue alcanzado por disparos, lo que obligó a sacar de servicio la estación. La Aerocivil calificó el hecho como un ataque contra infraestructura civil esencial para la seguridad aérea nacional.

La entidad subrayó que este tipo de instalaciones son fundamentales para garantizar la conectividad y el control del espacio aéreo, tanto a nivel nacional como internacional.

¿Hubo respuesta de las autoridades?

El ataque fue repelido por fuerzas de seguridad, incluyendo la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército y la Policía Nacional, quienes desplegaron un operativo para resguardar la zona.

Las autoridades informaron que el personal técnico que se encontraba en la estación resultó ileso, pese a la magnitud del ataque, y reconocieron la labor de quienes permanecieron en el sitio durante la agresión.

Suroeste de Colombia bajo fuego

Este mismo sábado, al menos siete personas murieron y 17 más resultaron heridas tras un atentado con explosivos en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia.

El ataque ocurrió en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde fue detonado un artefacto explosivo que impactó directamente a vehículos que transitaban por la zona.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, calificó el hecho como un “ataque indiscriminado contra la población civil”.