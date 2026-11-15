Atacan con cuchillo a ciudadano israelí en calle de Pekín

El hombre herido, de 50 años y hospitalizado en estado estable, es un familiar de un diplomático de la Embajada de Israel en China.

Las autoridades chinas han detenido al presunto atacante del ciudadano israelí herido con arma blanca el viernes en Pekín e investigan las circunstancias de la agresión, informó la Policía del distrito capitalino de Chaoyang en un comunicado.

El hombre herido, de 50 años y hospitalizado en estado estable, es un familiar de un diplomático de la Embajada de Israel en China.

Mientras, el detenido es un varón extranjero de 53 años que trabaja en la capital china.

El ataque se produjo en una calle fuera del área de la embajada y quedó recogido en un vídeo que circula en las redes sociales desde el viernes.

El embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, escribió en la red social X -antes llamada Twitter- que se encontraba "impresionado por el ataque" y agregó que habló con el embajador israelí en Pekín, Irit Ben-Abba, para ofrecerle el "pleno apoyo" de su país a la misión diplomática y a la comunidad israelí en China.

El suceso se produce tras casi una semana de escalada de violencia entre Israel y el grupo islamista Hamás, que se ha cobrado ya más de dos millares de muertos, aunque por ahora se desconoce si la agresión está relacionada con ese conflicto.

La cifra de fallecidos causados por los bombardeos israelíes en Gaza ya superaba el jueves los 1,500, según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, mientras que el saldo de víctimas de lado israelí causado por el ataque de Hamás se mantiene de momento en torno a 1,300.