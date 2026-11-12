Atacan con bat a niño y ahora necesita prótesis craneal

Vecino agrede brutalmente en la cabeza a niño de 6 años con un bat de béisbol, le provoca graves lesiones y ahora necesita prótesis craneal.

Un niño hispano de 6 años de edad, fue violentamente atacado con un bat de béisbol por su vecino, dándole un fuerte golpe en la cabeza, el menor fue identificado como Jeremy Díaz.

Jeremy “sufrió múltiples fracturas en el cerebro y una extensa inflamación cerebral consistente con un traumatismo por objeto contundente.” Personal médico de Dell Children’s Medical Center

Este trágico hecho tuvo lugar en Georgetown, Texas, el pasado 11 de septiembre.

Ahora la familia está completamente sorprendida por la milagrosa recuperación del pequeño; sin embargo, están desesperados por recaudar los fondos necesarios para cubrir los gastos médicos que necesita el infante.

De acuerdo con los datos de la denuncia, el vecino, culpable de la agresión, entró a la casa del menor con el bat de béisbol y procedió a atacarlo golpeándolo fuertemente en la cabeza.

Arturo Díaz, padre de Jeremy, comentó que el niño, al ver al vecino identificado como Daniel Logan, de 39 años, le dió los buenos días con una gran sonrisa en su rostro antes de ser brutalmente agredido.

Por si fuera poco, el vecino también atacó a la madre del infante, dándole golpes en la cabeza con el mismo bat, cortándole la frente, hiriéndole en un ojo y arrancándole un diente.

Se desconoce las razones por las cuales el atacante cometió dicho crimen.

Los padres de Jeremy están asombrados por su recuperación, ya que los médicos les habían planteado el peor escenario.