En Santa Elena, bajo estado de excepción, un periodista recibió cuatro disparos; el hecho ocurre tras el crimen de un comunicador en Manabí.

El periodista Omar Toledo, director y fundador de un medio digital, resultó herido este sábado por la tarde en un ataque armado ocurrido en el centro de la provincia costera de Santa Elena, en el suroeste de Ecuador, territorio sujeto a estado de excepción para enfrentar los elevados niveles de violencia.

De acuerdo con información preliminar difundida por Fundamedios, Toledo habría recibido cuatro disparos y permanecía bajo atención en un servicio de urgencias, mientras la Fiscalía General del Estado abrió de oficio una investigación previa por el atentado y la Policía revisa cámaras de seguridad en el sector.

Contexto de violencia y antecedentes contra la prensa

Santa Elena forma parte de las ocho provincias donde el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, renovó el 11 de noviembre el estado de excepción por 30 días frente a la inseguridad, tras lo cual Fundamedios reclamó una indagatoria inmediata para esclarecer lo sucedido y fincar responsabilidades.

El ataque se produce semanas después del asesinato del periodista Tomás Alfonso Beltrán Conforme, director del medio digital Calcetines, ocurrido el 8 de noviembre frente a su domicilio en Manabí —otra provincia bajo estado de excepción y golpeada por el crimen organizado—, pese a contar con medidas del sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía tras denuncias de amenazas desde 2023 vinculadas a indagatorias sobre contratos municipales en Bolívar y un ataque químico previo a su vehículo.

Pronunciamientos de organismos y registro de agresiones

El crimen de Beltrán fue reprobado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), cuyo presidente, Carlos Jornet, calificó de "inadmisible" el homicidio de un comunicador bajo protección y exigió investigar el caso.

A su vez, la Fundación Periodistas Sin Cadenas, integrante de la Mesa de Articulación para la Protección a Periodistas (MAPP), advirtió que ese asesinato se añadió a los seis crímenes contra periodistas y comunicadores contabilizados en 2025, señalado como el año más letal para el ejercicio periodístico en Ecuador.