Ataca Pakistán 10 sitios en Afganistán tras ofensiva con drones

Islamabad afirmó que las instalaciones eran usadas para lanzar drones, luego de reportar 8 aparatos neutralizados y un intento de infiltración transfronteriza

Pakistán aseguró este jueves, tiempo local, que lanzó ataques aéreos contra 10 sitios en Afganistán que, según afirmó, fueron utilizados para lanzar ataques con drones un día antes.

El anuncio fue realizado por el ministro de Información pakistaní, Attaullah Tarar, a través de su cuenta de X, poco después de que funcionarios de Pakistán afirmaran que talibanes afganos dispararon ocho drones y bombardearon puestos fronterizos paquistaníes.

Los funcionarios señalaron que los ataques ocurrieron después de que las tropas nacionales frustraron lo que describieron como un intento de infiltración transfronteriza por parte de milicianos.

Afganistán niega ataques contra Pakistán

Hasta el momento, Afganistán no ha comentado sobre los ataques paquistaníes.

Previo a los ataques, el portavoz del gobierno talibán afgano, Zabiullah Mujahid, negó que las fuerzas afganas hubieran realizado ataques.

Pakistán ya había atacado sitios en Afganistán

Los nuevos ataques se producen dos días después de que cazas de Pakistán atacaran sitios en el este de Afganistán, describiéndolos como “escondites de milicianos”.

Reportan ocho drones neutralizados

Funcionarios paquistaníes dijeron el miércoles que las fuerzas de seguridad neutralizaron ocho drones rudimentarios presuntamente lanzados por los talibanes antes de que pudieran ingresar a la ciudad noroccidental de Kohat y a la localidad fronteriza de Torkham.