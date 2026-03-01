Ataca EUA e Israel a Irán; conflicto en vivo, minuto a minuto

Ataques aéreos coordinados de Estados Unidos e Israel golpean objetivos militares y autoridades en Irán. En INFO 7 te dejamos la cobertura completa

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra Irán, lo que provocó una oleada de misiles iraníes dirigidos contra países del Golfo y elevó la tensión en la región.

De acuerdo con reportes iniciales, en Teherán se registraron fuertes explosiones durante la madrugada. Residentes informaron haber visto columnas de humo elevándose desde el distrito donde se ubican el palacio presidencial y el Consejo de Seguridad Nacional.

Trump ve oportunidad diplomática tras muerte de Jameneí en ataques a Irán

El presidente de EUA, Donald Trump, aseguró que la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, tras una operación conjunta con Israel, podría facilitar una solución diplomática con Teherán.

Trump afirmó que “ahora es mucho más fácil que hace un día” y celebró los ataques de este sábado como “un gran día para este país y para el mundo”, asegurando que las fuerzas estadounidenses e israelíes “están dando una paliza” a Irán.

Señaló que existen “buenos candidatos” para suceder a Jameneí, sin dar detalles, y calificó de menor a la respuesta militar iraní hasta el momento, que ha anunciado la mayor operación de su historia.

Irán designa consejo de transición tras muerte de Jameneí

Tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, en los ataques de EUA e Israel, un consejo conformado por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial Golamhosein Mohseni Eyei y un jurista del Consejo de los Guardianes asumirá el liderazgo del país durante el periodo de transición.

El Consejo de los Guardianes, formado por seis juristas y seis clérigos, supervisa leyes y candidatos políticos, mientras que la Asamblea de Expertos elige al líder supremo. Otros altos cargos muertos incluyen al general Mohamad Pakpur y Ali Shamjani. Los ataques se han saldado con más de 200 muertos y afectaron Teherán, Tabriz e Isfahán.

Irán anuncia la “mayor operación militar” de la historia contra EUA e Israel

Las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciaron que lanzarán pronto la mayor operación militar en la historia de sus fuerzas armadas contra EUA e Israel, en respuesta al ataque conjunto y a la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

La declaración ocurre en medio de una escalada sin precedentes que ha llevado a múltiples ofensivas y contraataques entre Teherán, Washington y Tel Aviv.

Confirma Irán muerte de su líder supremo Alí Jamenei

La televisión estatal de Irán confirmó que el líder supremo, Alí Jamenei, fue abatido durante un ataque de Israel en el lugar donde se encontraba resguardado. Tras el hecho, el gobierno anunció 40 días de luto público y siete días sin actividades.

Previamente, el presidente de EUA, Donald Trump, había afirmado que Jamenei había muerto.

🚨🇮🇷 Iranian state TV announces death of Ayatollah Ali Khamenei



Iran's supreme leader Khamenei was killed in US-Israeli strike



The government announced 40 days of public mourning and 7 days of public holiday pic.twitter.com/6jXRa8yUCW — Sputnik (@SputnikInt) March 1, 2026

Familia de Jamenei murió en ataques de EUA e Israel

Medios estatales iraníes informaron que miembros de la familia del líder supremo, Alí Jamenei, murieron en los bombardeos conjuntos de EUA y Israel sobre Irán.

Confirmaron que su hija, su yerno y su nieta fueron abatidos en los ataques, según la agencia estatal Fars y otros medios locales. No ha habido confirmación independiente sobre su propia muerte.

Lanzan EUA e Israel nueva ola de ataques contra Irán

EUA e Israel anunciaron que realizan otra ola de ataques contra misiles balísticos y sistemas de defensa aérea de Irán, enfocándose en sitios de lanzamiento aún no atacados en el oeste y centro del país, según las Fuerzas de Defensa de Israel.

Fuentes estadounidenses confirmaron su participación, mientras que la agencia iraní Mehr reportó explosiones en Teherán. Los ataques se producen horas después de que Donald Trump afirmara que el líder supremo, Alí Jamenei, había muerto, sin confirmación oficial de Irán. Trump indicó que los bombardeos continuarán ininterrumpidos mientras sea necesario.

Denuncia Irán ataque a escuela que dejó más de 100 muertos

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó que más de 100 personas murieron en una explosión en una escuela de niñas en Minab, sur de Irán, durante la “agresión premeditada” de EUA e Israel.

Iravani calificó el hecho como crimen de guerra y contra la humanidad, y señaló que la escuela se encuentra cerca de una base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní. Ni EUA ni Israel han confirmado el ataque.

Trump acudirá a evento social en Mar-a-Lago en medio de ataques

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que Trump aún planea asistir a un evento de recaudación del Partido Republicano esa misma noche.

El presidente de EUA, Donald Trump, dirigió la ofensiva contra Irán desde una sala improvisada en Mar-a-Lago, su club en Florida, mientras continúan los ataques y tensiones en Oriente Medio. El área utilizada como centro de operaciones que ha sido criticada por no cumplir con los estándares de seguridad de una instalación para discutir información clasificada.

Impactan restos de dron iraní hotel Burj Al Arab de 'siete estrellas' en Dubái

El hotel Burj Al Arab, en Dubái, resultó alcanzado por restos de un dron lanzado desde Irán durante una serie de ataques de represalia contra objetivos en el Golfo.

El edificio, reconocido por su estructura en forma de vela, quedó envuelto en llamas según imágenes difundidas en redes sociales. Hasta ahora no se han reportado víctimas ni el alcance de los daños. Horas antes, una fuerte explosión también sacudió la isla artificial Palm Jumeirah, lo que provocó la movilización de equipos de emergencia.

🚨 El famoso hotel Burj Al Arab de Dubái, reconocido como el único con "siete estrellas" del mundo, fue alcanzado por los restos de un dron lanzado desde Irán, provocando algunos daños e incendios en su estructura.



De momento, las autoridades no han publicado información… pic.twitter.com/2RiX75ec92 — INFO7MTY (@info7mty) February 28, 2026

Misiles iraníes dejan un muerto y 22 heridos en Tel Aviv

Una explosión fue producto de un misil lanzado por Irán que impactó directamente un edificio en Tel Aviv, Israel. Bomberos trabajan para extinguir las llamas tras el ataque ocurrido la madrugada del domingo 1 de marzo. En el lugar se rescataron 8 personas personas y las labores de búsqueda continuan.

Acusa Israel de hipocresía a quienes condenan los ataques

El embajador de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas, Danny Danon, calificó de “hipocresía” las condenas del secretario general António Guterres y de algunos países al ataque conjunto de EUA e Israel contra Irán.

Antes de una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, el diplomático afirmó que su país actuó ante amenazas del régimen iraní y advirtió que continuarán los ataques para eliminar riesgos, desmantelar el programa nuclear iraní y reducir su capacidad militar.

Trump confirma la muerte del líder supremo Alí Jamenei

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que Khamenei era “uno de los más malvados de la historia” y sostuvo que la operación fue posible gracias a sistemas de inteligencia y rastreo. También indicó que los bombardeos continuarán “de forma precisa e ininterrumpida” mientras sea necesario. Hasta ahora no existe verificación independiente sobre la presunta muerte del líder iraní.

“Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto. Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sedientos de sangre. No pudo evitar nuestros sistemas de inteligencia y de rastreo altamente sofisticados y, trabajando estrechamente con Israel, no hubo nada que él, ni los otros líderes que han sido asesinados junto con él, pudieran hacer. Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país. Estamos escuchando que muchos de sus miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, del ejército y de otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y están buscando inmunidad de nuestra parte. Como dije anoche: ‘¡Ahora pueden tener inmunidad, después solo obtendrán muerte!’. Esperamos que la Guardia Revolucionaria y la policía se fusionen pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos como una unidad para devolverle al país la grandeza que merece. Ese proceso debería comenzar pronto, ya que no solo la muerte de Khamenei, sino que el país ha sido, en solo un día, muy destruido e incluso devastado. Sin embargo, los bombardeos pesados y de precisión continuarán, sin interrupción durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en todo Oriente Medio y, de hecho, en el mundo.”

Condena Francia ataques de Irán tras ofensiva en Oriente Medio

Francia condenó ante el Consejo de Seguridad de la ONU los ataques “indiscriminados” de Irán contra varios países de Oriente Medio, ocurridos tras el operativo conjunto de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní.

El embajador francés Jérôme Bonnafont expresó solidaridad con los países afectados y señaló que es esencial proteger a la población civil. También afirmó que Francia podría apoyar medidas de seguridad para sus ciudadanos en la región y llamó a una desescalada, así como al respeto del derecho internacional.

SRE pide preservar la paz sin el uso de la fuerza

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su preocupación por la escalada de tensiones en Medio Oriente y llamó a todas las partes involucradas a privilegiar la vía diplomática y evitar el uso de la fuerza para preservar la paz y la estabilidad en la región.

La dependencia señaló que México mantiene su postura basada en los principios constitucionales de política exterior, por lo que exhortó a no escalar el conflicto, al advertir que tendría consecuencias humanitarias graves y afectaciones para la población civil y la estabilidad global.

Asimismo, reiteró que las controversias deben resolverse mediante diálogo y negociación.

La SRE informó que las embajadas de México en Medio Oriente mantienen contacto permanente con connacionales que residen o transitan en la región, con el objetivo de brindar la asistencia consular que sea necesaria.

Llama Sheinbaum a la paz tras ataque de EUA e Israel contra Irán

Durante una gira de trabajo en Culiacán, Sinaloa, la mandataria fue cuestionada por la prensa sobre la escalada del conflicto. Ante ello, enfatizó que la postura histórica de México se mantiene firme

Trump plantea escenarios para la ofensiva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la Operación “Furia Épica” contra Irán tiene “varias salidas”, al evaluar el desarrollo de la ofensiva militar.

En una entrevista telefónica con Axios, el mandatario sostuvo que Washington podría prolongar la campaña o darla por concluida en pocos días.

El presidente estadounidense afirmó que puede “prolongarla y tomar el control de todo” o terminar la operación en dos o tres días y advertir a Irán sobre futuras acciones.

“En cualquier caso, les llevará varios años recuperarse de este ataque”, subrayó.

Trump argumentó que la ofensiva responde al fracaso de las negociaciones recientes encabezadas por Steve Witkoff y Jared Kushner, así como a la conducta de Teherán durante las últimas décadas.

“Vi que cada mes hacían algo malo”, afirmó.

Reportan muerte de Jamenei sin confirmación

Un alto oficial israelí citado por Haaretz y Reuters señaló que el cuerpo del líder supremo Alí Jamenei habría sido encontrado.

Hasta ahora, autoridades iraníes no han confirmado la información.

Mando Central de los Estados Unidos publica video con ataques a diversos objetivos

El Mando Central de los Estados Unidos publicó un video donde muestra bombardeos contra objetivos no identificados.

As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.



The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

Según el comando, la operación busca “defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní”.

Trump sostuvo conversaciones con líderes de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes y la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo conversaciones con líderes de Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos y la OTAN, en medio de la creciente crisis en Oriente Medio.

La información fue difundida en la red X por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien indicó que los contactos se realizaron para coordinar la respuesta ante la escalada con Irán.

Según la Casa Blanca, Trump dialogó con socios clave del Golfo y de la OTAN en medio de la ofensiva militar conjunta con Israel contra Irán.

Netanyahu señala que hay “crecientes indicios” de que el líder supremo de Irán, Jamenei, fue asesinado

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, exhortó a la población iraní a levantarse contra el gobierno.

“Esta es una oportunidad única en una generación (…) salgan a las calles para derrocar el régimen”, afirmó en un mensaje televisado.

Netanyahu adelantó que Israel planea atacar “miles de objetivos” adicionales dentro de Irán como parte de la campaña militar en curso.

Durante su alocución, el mandatario israelí destacó la cooperación con el gobierno estadounidense en la ofensiva contra objetivos iraníes.

El primer ministro aseguró que existen “crecientes indicios” de que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, habría muerto tras el ataque contra su complejo en Teherán.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han confirmado esa versión.

Venezuela condena ataque a Irán

El gobierno de Venezuela condenó los ataques contra Irán perpetrados por Estados Unidos e Israel.

A través de un comunicado difundido por el canciller Yván Gil en Telegram, la administración de Nicolás Maduro expresó su “profundo pesar” por la escalada militar.

“La República Bolivariana de Venezuela condena y lamenta profundamente que (…) se haya optado por la vía militar”, señala el texto, que también calificó de “peligrosa e impredecible” la evolución del conflicto y criticó las represalias iraníes en la región.

Suben a 85 víctimas por ataque a escuela

El Poder Judicial iraní informó que al menos 85 personas murieron tras el impacto de misiles en una escuela femenina en Minab, al sur de Irán, de acuerdo con reportes de las agencias estatales Mehr News Agency e Islamic Republic News Agency.

El presidente Masoud Pezeshkian condenó el hecho y lo calificó como un “bárbaro ataque”.

La situación se produce en medio de la creciente tensión en Oriente Medio tras los recientes enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Misiles iraníes impactan en Dubai

Una nueva oleada de misiles iraníes alcanzó este sábado a Dubái y Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, en medio de la creciente escalada militar en Oriente Medio.

Uno de los impactos provocó un incendio en el exclusivo Fairmont The Palm, lo que generó alarma entre residentes y turistas.

Fire at #Dubai building on Palm Jumeirah likely from falling debris of an interception. #Iran #Israel pic.twitter.com/t1aQrQftuj — Zainab Fattah (@ZainabFattah) February 28, 2026

Autoridades reportaron fuego en el Fairmont The Palm tras los ataques, mientras equipos de emergencia se movilizaron en la zona.

Ministro de Relaciones Exteriores de Irán dice que Jamenei sigue vivo

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró en una entrevista con NBC News que el líder supremo Alí Jamenei continúa con vida tras los ataques.

El funcionario añadió que dos comandantes iraníes murieron, aunque altos cargos del gobierno sobrevivieron a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

ONU condena ataques y pide frenar la escalada

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en territorio de Irán como las represalias iraníes, y advirtió que en los conflictos armados “los civiles acaban pagando el precio más alto”.

Türk afirmó que “las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias”, al señalar que solo generan muerte, destrucción y sufrimiento humano.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas pidió a todas las partes actuar con sensatez, reducir la escalada y regresar a la mesa de negociación.

El alto comisionado advirtió que no frenar las hostilidades podría derivar en un conflicto mucho más amplio con consecuencias “potencialmente inimaginables” para Oriente Medio.

Türk subrayó que el derecho internacional humanitario establece como prioridad la protección de la población civil durante los conflictos armados.

El funcionario enfatizó que todos los actores implicados deben cumplir las normas internacionales y que cualquier violación debe implicar responsabilidades.

Canadá respalda ofensiva estadounidense

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó este sábado el respaldo de su país a los ataques lanzados por Estados Unidos contra Irán, al que calificó como la “principal fuente de inestabilidad y terrorismo en todo Oriente Medio”.

En un comunicado, el líder canadiense también reafirmó “el derecho de Israel a defenderse y a garantizar la seguridad de su población”.

Carney señaló que Ottawa apoya la actuación de Washington para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y evitar que su régimen continúe amenazando la paz internacional.

“Canadá respalda la actuación de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear”, indicó.

El primer ministro afirmó que la República Islámica tiene uno de los peores historiales de derechos humanos y reiteró que nunca debe permitírsele desarrollar armas nucleares.

El gobierno canadiense subrayó que, pese a las negociaciones, Irán no ha desmantelado por completo su programa nuclear ni ha detenido el enriquecimiento de uranio ni el apoyo a grupos armados regionales.

Houtíes amenazan con cerrar Bab el-Mandeb

El movimiento yemení aliado de Irán, los hutíes, anunció el cierre del estrecho de Bab el‑Mandeb en el Mar Rojo y advirtió que atacará embarcaciones de Estados Unidos e Israel.

De confirmarse la medida, expertos advierten que se trata de uno de los puntos de congestión más relevantes para el comercio mundial y el transporte de materias primas, por lo que podría elevarse nuevamente la prima de riesgo en los envíos marítimos.

Omán critica la escalada

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, quien mediaba entre Washington y Teherán antes de los ataques, criticó la decisión de Trump de intensificar la situación.

“Una vez más, las negociaciones activas y serias se han visto socavadas”, declaró en redes sociales. “Insto a Estados Unidos a no dejarse engañar más. Esta no es su guerra”.

I am dismayed. Active and serious negotiations have yet again been undermined. Neither the interests of the United States nor the cause of global peace are well served by this. And I pray for the innocents who will suffer. I urge the United States not to get sucked in further.… — Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 28, 2026

El viernes, Albusaidi se había mostrado optimista sobre la posibilidad de un acuerdo y aseguró que Irán había realizado concesiones significativas en su programa nuclear.

Macron advierte impacto global

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene “graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales”.

Macron exigió detener la “escalada en curso” y sostuvo que Irán debe negociar el fin de sus programas nucleares y de misiles balísticos. Además, señaló que Francia desplegaría recursos a petición de sus socios y convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

Arabia Saudita condena agresiones

Mediante un comunicado, Arabia Saudita condenó “en los términos más enérgicos” lo que calificó como agresiones iraníes y violaciones a la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahréin, el Estado de Qatar, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania.

#بيان | تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة… pic.twitter.com/Yb7hLBYUzG — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 28, 2026

El gobierno saudí expresó su plena solidaridad con estos países y advirtió sobre “graves consecuencias” si continúan las violaciones a la soberanía y al derecho internacional.

Israel agradece apoyo de Washington

El presidente de Israel, Isaac Herzog, agradeció este sábado a su homólogo estadounidense Donald Trump por la “decisión histórica y valiente” de lanzar un ataque conjunto contra Irán, lo que desató una rápida escalada militar en la región.

En un comunicado, Herzog expresó su respaldo total a Trump y al primer ministro Benjamín Netanyahu, al considerar que la operación se dirige contra “el principal Estado patrocinador del terrorismo”.

El presidente israelí, Isaac Herzog, reafirmó su confianza en el Ejército israelí y envió un mensaje a los reservistas movilizados: “Que Dios os bendiga a todos y que regreséis a casa en paz”. También subrayó la importancia de la alianza con Estados Unidos y deseó al pueblo iraní “un futuro mejor y libre”.

Ataques iraníes alcanzan bases en el Golfo

Tras la ofensiva, Irán lanzó una oleada de ataques contra bases militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, elevando la tensión regional.

Mueren 24 niñas en bombardeo en Minab

Al menos 24 niñas murieron y 45 personas resultaron heridas después de que un ataque israelí impactara un colegio de primaria en Minab, en la provincia de Hormozgan, según el vicegobernador Ahmad Nafisi.

Reportan herido leve en Haifa

En territorio israelí, un hombre de unos 50 años sufrió heridas leves por metralla en Haifa, informaron servicios de emergencia.

Irán cierra su espacio aéreo

El portavoz de Aviación Civil, Mayid Ajavan, anunció el cierre total del espacio aéreo durante seis horas tras registrarse explosiones en Teherán y otras ciudades.

Las autoridades pidieron a la población evitar acudir a aeropuertos mientras se evalúa la situación.

Teherán llama a evacuar la capital

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional ordenó el cierre de centros educativos, la reducción al 50 % de la actividad en oficinas públicas y recomendó a los ciudadanos abandonar Teherán ante la posibilidad de nuevos ataques.

Testigos reportaron caos vial, padres recogiendo a sus hijos de las escuelas y largas filas en cajeros automáticos.

Guardia Revolucionaria lanza misiles y drones

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel en represalia por los bombardeos.

España pide a sus ciudadanos salir de Irán

El Ministerio español de Asuntos Exteriores recomendó a los 158 españoles que permanecen en Irán abandonar el país y reiteró que se desaconseja totalmente viajar a territorio iraní.

Washington confirma la operación “Furia Épica”

Estados Unidos denominó la ofensiva “Furia Épica”. Trump confirmó el inicio de “operaciones de combate importantes” destinadas a destruir misiles iraníes y neutralizar su marina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio de “operaciones de combate importantes” en Irán, al tiempo que reconoció la posibilidad de bajas entre las fuerzas estadounidenses.

La declaración fue difundida a través de la plataforma Truth Social, donde el mandatario detalló que el objetivo principal del ataque es destruir misiles iraníes y aniquilar su marina.