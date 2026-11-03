Ataca Estados Unidos la isla iraní de Qeshm en Ormuz

Las fuerzas armadas estadounidenses realizaron una operación militar secreta en la zona estratégica para resguardar la navegación comercial.

Estados Unidos lanzó un ataque contra la isla iraní de Qeshm, ubicada frente al estratégico estrecho de Ormuz, como parte de una serie de operaciones militares limitadas que Washington habría realizado en secreto durante las últimas semanas, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por The Wall Street Journal.

El ataque ocurrió este lunes 2 de noviembre, en medio de los esfuerzos del presidente Donald Trump por alcanzar un acuerdo diplomático con Teherán y a pocas horas de las elecciones intermedias estadounidenses, previstas para este martes.

Según el reporte del diario estadounidense, algunos funcionarios describieron las operaciones como acciones defensivas destinadas a impedir que Irán tenga capacidad para amenazar o atacar embarcaciones comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz.

La ofensiva no habría sido anunciada públicamente por Washington. De acuerdo con las fuentes citadas por el periódico, la intención de mantener estas acciones bajo reserva sería evitar transmitir la señal de que Estados Unidos prepara el regreso a una campaña militar de mayor escala.

Qeshm alberga instalaciones militares iraníes

La isla de Qeshm tiene importancia estratégica por su ubicación en la entrada del estrecho de Ormuz. En su territorio se encuentran instalaciones militares iraníes, entre ellas una base naval y un complejo subterráneo de misiles, según el reporte.

Trump minimiza posibilidad de reanudar la guerra

La operación se conoció mientras Trump insistía en que su gobierno mantiene abierta la posibilidad de resolver el conflicto mediante negociaciones y restaba importancia a una eventual reanudación de las hostilidades después de los comicios legislativos.

“Llevamos meses sin pelear”, declaró el mandatario ante periodistas. También afirmó que Estados Unidos ya había ganado la guerra contra Irán y respondió negativamente cuando le preguntaron si contemplaba nuevos ataques después de las elecciones.

Sin embargo, el reporte del Wall Street Journal señala que las fuerzas estadounidenses han continuado realizando operaciones de menor escala contra objetivos iraníes, pese a que públicamente Washington ha evitado presentar estas acciones como una reanudación de la guerra.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) no había respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el ataque, de acuerdo con Reuters.

Estrecho de Ormuz, punto estratégico para el conflicto

La isla de Qeshm se encuentra junto al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético internacional.

Por este corredor transita habitualmente alrededor de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado que se comercializa en el mundo, por lo que cualquier interrupción representa un riesgo para el suministro energético y los precios internacionales.

Las operaciones militares estadounidenses buscan, según los funcionarios citados por el diario, limitar la capacidad iraní para amenazar el tránsito de buques comerciales por esta vía.

Washington y Teherán mantienen contactos diplomáticos

El ataque ocurre en un momento de tensión entre Washington y Teherán, que mantienen abiertos los contactos diplomáticos mientras persisten las amenazas de una nueva escalada militar.

La información sobre la ofensiva fue difundida inicialmente por The Wall Street Journal y posteriormente retomada por Reuters. Hasta el momento de los reportes, no se habían detallado públicamente los daños ocasionados ni confirmado una respuesta militar iraní específica al ataque en Qeshm.