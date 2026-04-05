Astronautas del Artemis II se preparan para orbitar la luna

Por: Carlos Nava 04 Abril 2026, 19:50 Compartir

El próximo lunes 6 de abril, la nave Orión alcanzará la cara oculta de la Luna, situándose a una distancia récord de 406.773 kilómetros de la Tierra

La tripulación de la misión Artemis II vivió este sábado una jornada de contrastes absolutos. Mientras se preparan para marcar un hito en la exploración espacial el próximo lunes, los cuatro astronautas han tenido que equilibrar la planificación científica de vanguardia con la resolución de problemas tan terrenales como la reparación de un inodoro averiado. El comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se encuentran en la antesala de la historia. El próximo lunes 6 de abril, la nave Orión alcanzará la cara oculta de la Luna, situándose a una distancia récord de 406.773 kilómetros de la Tierra, la mayor jamás recorrida por seres humanos. La ciencia tras la cara oculta Durante el sábado, la tripulación se centró en revisar los objetivos de observación para su sobrevuelo de seis horas. Según Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA, la misión es crucial para comprender no solo nuestro satélite, sino la evolución del sistema solar. "Utilizamos la Luna para comprender los procesos de impacto en todo el sistema solar... Nunca antes habíamos posado ojos humanos sobre la mayor parte de ella", afirmó Young.

Como adelanto, el equipo ya compartió imágenes de la Cuenca Oriental, una formación de impacto clave que sirve de transición hacia el lado oculto de la Luna y que ya representa un récord visual para la humanidad.

Ingenio ante la adversidad: El reto del inodoro

A pesar de la magnitud de la misión, la vida dentro de la cápsula Orión —de apenas 5 metros de ancho— impone desafíos cotidianos. La tripulación ha vuelto a enfrentar fallos en el sistema de evacuación de residuos, aparentemente causados por orina congelada en las líneas de ventilación.

Judd Frieling, director de vuelo, admitió que gestionar residuos en el espacio es "extremadamente difícil", aunque destacó la pericia del equipo. Especialmente la de Christina Koch, quien ya había solucionado un fallo similar poco después del despegue, ganándose el reconocimiento de sus compañeros por su habilidad técnica en condiciones extremas.

Conexión con la Tierra

En la entrevista concedida a mayor distancia de la historia, el comandante Wiseman describió la experiencia como un "logro magnífico". A pesar de los problemas técnicos con el inodoro o el correo electrónico, los astronautas subrayaron que mantener la comunicación con sus familias ha sido el motor "vital" para enfrentar el aislamiento del espacio profundo.

El mundo aguarda ahora al lunes, cuando estos cuatro exploradores se conviertan en los primeros humanos en ver directamente el terreno virgen de la cara oculta lunar, abriendo definitivamente la puerta al próximo alunizaje.