Astronautas de la NASA reparan brazo robótico de la EEI

Williams y Jessica Meir realizaron una caminata espacial de 7 horas y 20 minutos para sustituir una pieza del Canadarm2 de la Estación Espacial Internacional

Los astronautas de la NASA Chris Williams y Jessica Meir completaron este martes una caminata espacial de siete horas y 20 minutos para reparar el brazo robótico de la Estación Espacial Internacional (EEI), luego de que una de sus articulaciones presentara una falla a finales de mayo.

La misión comenzó a las 8:20 horas del este de Estados Unidos (12:20 GMT) y concluyó a las 15:40 horas (19:40 GMT), tiempo durante el cual ambos tripulantes trabajaron en el exterior del laboratorio orbital para sustituir la articulación de la muñeca del Canadarm2.

Reemplazan pieza dañada del Canadarm2

La intervención se llevó a cabo después de que el pasado 27 de mayo el brazo robótico registrara un elevado consumo de corriente en uno de sus motores y dejara de responder como se esperaba, según informó la NASA durante su transmisión en directo.

El principal objetivo de la caminata fue retirar la pieza averiada e instalar un nuevo componente para restablecer el funcionamiento del sistema, utilizado para capturar naves de carga, realizar tareas de mantenimiento y ensamblaje, apoyar caminatas espaciales y efectuar inspecciones de la estación.

La agencia espacial estadounidense explicó que este tipo de reparaciones forman parte del mantenimiento previsto para el Canadarm2, ya que el sistema fue diseñado con componentes reemplazables para garantizar su operación tras más de 25 años de servicio continuo.

Continúan las verificaciones del sistema

Una vez concluida la sustitución de la articulación, el centro de control de la NASA en Houston reactivó el brazo robótico y verificó sus conexiones. En los próximos días, los controladores realizarán nuevas pruebas de movimiento para confirmar que el sistema funciona con normalidad.

La actividad representó la segunda caminata espacial de Chris Williams y la quinta de Jessica Meir. Además, fue la caminata espacial número 280 realizada en apoyo a las labores de ensamblaje y mantenimiento de la Estación Espacial Internacional, de acuerdo con la NASA.