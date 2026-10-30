Astronautas concluyen caminata espacial tras instalar panel solar

Anil Menon y Joshua Kutryk completaron una caminata espacial de siete horas para instalar el séptimo de ocho paneles solares en la EEI.

Los astronautas Anil Menon y Joshua Kutryk concluyeron este jueves una caminata de siete horas y 11 minutos fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI), en la que instalaron y desplegaron el séptimo de los ocho nuevos paneles solares que reforzarán su suministro eléctrico.

El paseo espacial comenzó alrededor de las 8:00 hora del este de Estados Unidos y terminó a las 15:08, casi media hora más de lo previsto, según el blog de la EEI.

@csa_asc @Space_Station The spacewalk is now underway! Astronauts Anil Menon and Joshua Kutryk have started working to set up a new solar array on the @Space_Station. https://t.co/yVT2qACcPQ — NASA (@NASA) October 29, 2026 Los ocho paneles, que la agencia espacial estadounidense empezó a instalar en 2021, aumentarán hasta un 30 % la energía disponible en la estación, cuya capacidad de generación pasará de 160 a unos 215 kilovatios. Esa electricidad adicional respaldará las operaciones críticas del laboratorio orbital, incluida su desorbitación segura y controlada. Menon, astronauta de la NASA, trabajó subido al brazo robótico 'Canadarm2' para llevar el panel desde una plataforma de almacenamiento hasta su punto de instalación, mientras que Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés), se desplazó para terminar el montaje. Desde el interior, los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney ayudaron a sus compañeros a ponerse y quitarse los trajes y manejaron el brazo robótico.