Asteroide gigante pasará cerca de la Tierra sin peligro

La ESA confirmó que un asteroide de hasta 1.650 metros pasará cerca de la Tierra este sábado, sin riesgo de impacto y visible con telescopios

La Agencia Espacial Europea (ESA) informó que este sábado un asteroide de gran tamaño realizará un acercamiento a la Tierra sin representar ningún peligro para el planeta, ya que la probabilidad de impacto es nula.

El objeto, identificado como (152637) 1997 NC1 y descubierto en 1997, pasará a una distancia aproximada de 2.56 millones de kilómetros de la Tierra, equivalente a unas 6.6 veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna.

El máximo acercamiento será este sábado

De acuerdo con los cálculos de la ESA, el asteroide alcanzará su punto de mayor proximidad a las 13:14 horas CET (11:14 GMT), desplazándose a una velocidad cercana a los 8.9 kilómetros por segundo.

Los especialistas estiman que su diámetro se encuentra entre 750 y 1.650 metros, aunque otras evaluaciones sugieren dimensiones ligeramente menores, dependiendo de las características de su superficie.

Podrá observarse desde el hemisferio norte

La ESA señaló que el fenómeno podrá apreciarse mediante pequeños telescopios e incluso con prismáticos de gran alcance, principalmente desde el hemisferio norte y siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

No obstante, la intensa luminosidad de la Luna podría dificultar la observación durante el momento de máxima aproximación.

Juan Luis Cano, integrante de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, explicó que un acercamiento de un objeto de estas dimensiones ocurre únicamente cada pocos años, aunque en esta ocasión la presencia de una Luna brillante podría interferir con su visibilidad.

La Agencia Espacial Europea recordó que los impactos de asteroides de gran tamaño son extremadamente raros. Sin embargo, los objetos pequeños y medianos son mucho más comunes y, en algunos casos, pueden alcanzar la superficie terrestre o desintegrarse en la atmósfera, generando explosiones aéreas capaces de provocar daños materiales y lesiones.

Los asteroides son fragmentos rocosos que permanecen desde la formación del sistema solar. De acuerdo con la ESA, se considera que estos cuerpos pudieron transportar moléculas complejas e incluso contribuir al origen de la vida en la Tierra hace miles de millones de años.