Así se vengó repostera de clienta que no le pagó en ¡2 años!

Una repostera contó su anécdota de cómo se vengó de su amiga quien le pidió un pastel por su cumpleaños, pero al recibirlo no le pagó

Por: Patricia Agüero

Marzo 27, 2023, 8:00

Cuentas claras, amistades largas, reza el dicho, sin embargo, algunas personas abusan de la confianza de amigos y familiares emprendedores.

Dicen que la venganza nunca es buena, pero este consejo de poco le sirvió a una pastelera que exhibió como se vengó de su amiga tras no pagarle un pastel que le solicitó.

'Supuesta amiga no me pagó por un pastel, tras dos años, la caradura me encargó otro y me vengué', se lee en el video compartido en redes.

La mujer empieza relatando que cuando empezaba su negocio de pasteles, su amiga, le pidió uno para festejar su cumpleaños, llegado el día hizo la entrega, pero para su sorpresa esta no se lo pagó. ¿El motivo? Qué tenía muchos gastos y le pidió a su amiga pagarselo a final de mes cuando le pagaban.

Como era de esperarse la mujer se molestó, pero como era su amiga aceptó, sin embargo, pasaron 2 años y nunca recibió El pago por ese pastel.

Y por sino fuera poco, quizás pensando que ya se le había olvidado el pago, la amiga deudora le volvió a solicitar un pastel.

Este momento fue aprovechado por la pastelera para vengarse de su amiga por no haberle pagado el primer pastel.

La mujer decoró una bandeja de aluminio y se lo entregó tal y como si fuera un pastel, en esta ocasión la amiga sí le pagó el costo qué fue de 137 dólares.

Cabe resaltar qué en esta ocasión, la pastelera estuvo de invitada en el evento por lo que fue testigo del momento en que cantan ñas mañanitas, le soplan a la velita y finalmente la amiga toma un cuchillo para cortar el 'pastel' y se da cuenta que es una bandeja de aluminio.

'Bien merecido, esto te pasa por querer hacete la viva con las amigas, pensaste que no tenías que pagarle por el simple hecho de ser tu amiga, estás muy equivocada y lo que me pagaste por esta torta (pastel) es en realidad El pago por la otra torta qué me debías hace dos años.ñ', le dijo la repostera a su 'amiga'.

Por su parte, esta le reclamó por atreverse a hacerle lo del pastel, diciendo que sería la burla de todos.

Sin embargo, la repostera le respondió qué se lo merecía y que no valía como amiga.

Algunos de los asistentes le aplaudieron, pero otros se unieron a los reclamos por haber actuado de esa forma para vengarse.