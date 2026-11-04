Así se definen las 36 gubernaturas tras elecciones intermdias

Las elecciones intermedias en Estados Unidos cerraron sus casillas en gran parte del país, y los votos ya comenzaron a dar resultados de las las gobernaturas

El republicano Jim Pillen gana la reelección como gobernador de Nebraska

El republicano Jim Pillen ganó las elecciones a gobernador de Nebraska el miércoles, derrotando a la demócrata Lynne Walz. Pillen, el gobernador en funciones, quien también es propietario de una granja porcina, asumió el cargo por primera vez en 2023. Walz es una exsenadora estatal.

La demócrata Jocelyn Benson gana las elecciones a gobernadora de Michigan

La demócrata Jocelyn Benson ganó las elecciones a gobernadora de Michigan el miércoles, derrotando al republicano John James. La victoria de Benson, secretaria de Estado de Michigan, significa que la gobernación seguirá bajo control demócrata en este estado clave.

La gobernadora demócrata Gretchen Whitmer no pudo presentarse a la reelección debido a la limitación de mandatos. Benson fue la principal administradora electoral de Michigan en las elecciones de 2020 y 2024. Obtuvo reconocimiento nacional por defender los resultados de las elecciones de 2020 cuando el presidente Donald Trump y sus aliados los cuestionaron repetidamente tras la derrota de Trump ante Joe Biden en el estado.

El republicano Tommy Tuberville gana las elecciones a gobernador de Alabama

El republicano Tommy Tuberville ganó las elecciones a gobernador de Alabama el miércoles, derrotando al demócrata Doug Jones. Tuberville es senador estadounidense y exentrenador de fútbol americano universitario, y su candidatura contó con el respaldo del presidente Donald Trump. Derrotó a Jones en el segundo enfrentamiento directo entre ambos.

Tuberville ya había desbancado a Jones de su escaño en el Senado de Estados Unidos hace seis años. Jones, abogado y exfiscal federal, es el último demócrata en ganar una elección estatal en Alabama. Se convirtió en una figura nacional tras su inesperada victoria en las elecciones especiales al Senado de 2017.

La republicana Marsha Blackburn gana las elecciones a gobernadora en Tennessee

La republicana Marsha Blackburn ganó las elecciones del miércoles para gobernadora de Tennessee, derrotando a la demócrata Jerri Green. Para asumir el cargo, Blackburn tendrá que renunciar a su puesto en el Senado de los Estados Unidos, donde ha servido durante casi ocho años.

Anteriormente, pasó 16 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y cuatro en el Senado de Tennessee. Blackburn sucederá al gobernador republicano Bill Lee, cuyo mandato estaba limitado. Green es concejal de la ciudad de Memphis.

La republicana Kelly Ayotte gana la reelección como gobernadora de Nuevo Hampshire

La republicana Kelly Ayotte ganó las elecciones a gobernadora de Nuevo Hampshire el miércoles, derrotando a la demócrata Cinde Warmington. El estado elige a su gobernador cada dos años.

Ayotte, ex fiscal general del estado, fue elegida gobernadora por primera vez en 2024. Warmington es abogada especializada en derecho sanitario.

El republicano Brad Little gana la reelección como gobernador de Idaho

El republicano Brad Little ganó las elecciones a gobernador de Idaho el miércoles, derrotando a la demócrata Terri Pickens. Little buscaba un tercer mandato. Little fue vicegobernador del estado y era legislador, proveniente de una familia con larga tradición en la cría de ovejas. Pickens, abogada en ejercicio privado, también se postuló sin éxito para vicegobernadora en 2022.

El republicano Alan Wilson gana las elecciones a gobernador de Carolina del Sur

El republicano Alan Wilson ganó las elecciones del miércoles como gobernador de Carolina del Sur, derrotando al demócrata Jermaine Johnson. Wilson se ha desempeñado como fiscal general desde 2011. Sucederá al gobernador republicano Henry McMaster, cuyo mandato estaba limitado, y dará continuidad a la racha de victorias republicanas que se remonta a 2002.

Wilson es hijo del veterano representante estadounidense Joe Wilson. Johnson ha sido miembro de la Cámara de Representantes estatal desde 2020.

El republicano Phil Scott gana la reelección como gobernador de Vermont

El republicano Phil Scott ganó las elecciones a gobernador de Vermont el miércoles, derrotando a la demócrata Amanda Janoo. Este republicano moderado ha estado al frente de un estado que generalmente vota por los demócratas durante una década.

Es el primer gobernador en ganar seis mandatos consecutivos desde que Vermont cambió su ciclo electoral de un año a uno de dos años en 1870. Janoo era candidata por primera vez y anteriormente había trabajado para las Naciones Unidas.

La demócrata Amy Klobuchar gana las elecciones a gobernadora de Minnesota

La demócrata Amy Klobuchar ganó las elecciones a gobernadora de Minnesota el miércoles, derrotando a la republicana Lisa Demuth. Klobuchar ha sido senadora de Estados Unidos desde 2007. Lanzó su campaña en enero después de que el gobernador Tim Walz abandonara su candidatura a un tercer mandato en medio de críticas por la mala gestión de los fondos públicos destinados a los programas de cuidado infantil.

Demuth es la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota que ganó las primarias republicanas a pesar del respaldo del presidente Donald Trump a Mike Lindell, el fundador de MyPillow que apoyó las teorías conspirativas del presidente sobre las elecciones.

El demócrata Josh Green gana la reelección como gobernador de Hawái

El demócrata Josh Green, actual gobernador de Hawái, ganó las elecciones el miércoles, derrotando al republicano Gary Cordery. Con esta victoria, Green se aseguró un segundo mandato. Anteriormente, fue vicegobernador y legislador estatal, y también ha ejercido como médico en zonas rurales de Hawái.

Cordery fundó una empresa constructora y cofundó un grupo de defensa conservador llamado Aloha Freedom Coalition antes de postularse para gobernador.

El republicano Mike Mazzei gana las elecciones a gobernador de Oklahoma

El republicano Mike Mazzei ganó las elecciones del martes como gobernador de Oklahoma, derrotando a la demócrata Cyndi Munson.

Mazzei dirige una firma de gestión de inversiones en Tulsa y contaba con el respaldo del presidente Donald Trump. Fue senador estatal de 2004 a 2016 y posteriormente se desempeñó como secretario de presupuesto estatal. Sucederá al gobernador republicano Kevin Stitt, cuyo mandato estaba limitado. Munson es el líder de la minoría en la Cámara de Representantes estatal.

El republicano Larry Rhoden gana la reelección como gobernador de Dakota del Sur

El republicano Larry Rhoden ganó las elecciones del martes como gobernador de Dakota del Sur, derrotando al demócrata Dan Ahlers. Este será el primer mandato completo para Rhoden, quien ascendió al cargo de vicegobernador en 2025 cuando la entonces gobernadora Kristi Noem se unió a la administración del presidente Donald Trump como secretaria de Seguridad Nacional.

Rhoden es exmiembro de la Cámara de Representantes y del Senado estatales. Continuará así una racha de gobernadores republicanos que abarca casi 50 años. Ahlers es exlegislador estatal.

La demócrata Hannah Pingree gana las elecciones a gobernadora de Maine

La demócrata Hannah Pingree ganó las elecciones del martes como gobernadora de Maine, derrotando al republicano Bobby Charles. Pingree fue presidenta de la Cámara de Representantes de Maine. La contienda quedó abierta debido a que la gobernadora demócrata Janet Mills, quien ocupa el cargo desde 2018, no puede presentarse a la reelección.

Charles es un ex subsecretario de Estado de Estados Unidos. El candidato independiente Rick Bennett también figuraba en la boleta electoral.

El demócrata David Crowley gana las elecciones a gobernador de Wisconsin

El demócrata David Crowley ganó las elecciones del martes como gobernador de Wisconsin, derrotando al republicano Tom Tiffany.

Crowley será el primer gobernador negro de Wisconsin. Anteriormente fue legislador y ha sido el máximo funcionario electo del condado de Milwaukee desde 2020. Su victoria marca la primera vez en los 178 años de historia de Wisconsin que la gobernación ha estado en manos de un demócrata durante más de ocho años consecutivos.

El demócrata Rob Sand gana las elecciones a gobernador de Iowa

El demócrata Rob Sand ganó las elecciones del martes como gobernador de Iowa, derrotando al republicano Zach Lahn.

La victoria de Sand marca la primera vez que un demócrata es elegido gobernador de Iowa desde 2006. Esa fue también la última vez que hubo una contienda abierta por la gobernación. Sand, auditor estatal, se postuló como moderado, haciendo hincapié en su crianza rural. Su victoria se produce en un estado que el presidente Donald Trump ganó por 13 puntos porcentuales en 2024.

Lahn es agricultor y exdirector político conservador, propietario de una empresa de inversiones.

El demócrata Xavier Becerra gana las elecciones a gobernador de California

El demócrata Xavier Becerra ganó las elecciones del martes como gobernador de California, derrotando al republicano Steve Hilton.

Becerra fue anteriormente secretario de salud del presidente Joe Biden, fiscal general del estado y miembro del Congreso. Será el primer gobernador latino de California desde 1875, sucediendo al gobernador demócrata Gavin Newsom, cuyo mandato está por terminar. Hilton, originario de Gran Bretaña y ex presentador de Fox News, cuya candidatura, con pocas probabilidades de éxito, para liderar este estado de mayoría liberal fue respaldada por el presidente Donald Trump.

La demócrata Gina Hinojosa gana las elecciones a gobernadora en Texas

La demócrata Gina Hinojosa ganó las elecciones a gobernadora de Texas el martes, derrotando al republicano Greg Abbott, quien buscaba la reelección.

La victoria de Hinojosa representa un triunfo inesperado para los demócratas.

La representante estatal de Austin será la primera gobernadora latina de Texas.

También es la primera demócrata en ganar una contienda por la gobernación en el estado desde 1990. Abbott buscaba un cuarto mandato sin precedentes tras su primera victoria electoral en 2014.

La demócrata Amy Acton gana las elecciones a gobernadora de Ohio

La demócrata Amy Acton ganó las elecciones a gobernadora de Ohio el martes, derrotando al republicano Vivek Ramaswamy. La victoria de Acton, médica que fue directora de salud de Ohio durante la pandemia de COVID-19, marca la primera vez desde 2006 que un demócrata es elegido gobernador.

Acton se hizo muy conocida en 2020, cuando Ohio lidiaba con una ola de muertes, ansiedad y trastornos sociales al comienzo de la pandemia.

Aunque es demócrata, Acton colaboró ​​estrechamente durante ese tiempo con el gobernador republicano Mike DeWine. Ramaswamy, candidato presidencial para 2024 y multimillonario del sector biotecnológico, se presentó con el respaldo del presidente Donald Trump.

La demócrata Deb Haaland gana las elecciones a gobernadora de Nuevo México

La demócrata Deb Haaland ganó las elecciones del martes como gobernadora de Nuevo México, derrotando al republicano Greggory D. Hull. Haaland es exsecretaria del Interior de Estados Unidos y exmiembro del Congreso.

Miembro del pueblo Laguna, será la primera mujer nativa americana en ocupar la gobernación de un estado estadounidense. Hull fue alcalde durante tres mandatos de una de las ciudades más grandes de Nuevo México.

La gobernadora saliente, la demócrata Michelle Lujan Grisham, no puede presentarse a la reelección.

La republicana Sarah Huckabee Sanders gana la reelección como gobernadora de Arkansas

La republicana Sarah Huckabee Sanders ganó las elecciones del martes como gobernadora de Arkansas, derrotando al demócrata Fred Love. Sanders buscaba un segundo mandato. Anteriormente, fue secretaria de prensa de la Casa Blanca durante la presidencia de Trump y se convirtió en la primera mujer gobernadora del estado en 2023.

Su padre, Mike Huckabee, es actualmente el embajador de Estados Unidos en Israel durante la administración Trump y fue gobernador de Arkansas durante más de dos mandatos. Love es senadora estatal por la zona de Little Rock.

El demócrata Ned Lamont gana la reelección como gobernador de Connecticut

El demócrata Ned Lamont ganó las elecciones del martes como gobernador de Connecticut, derrotando al republicano Ryan Fazio.

Lamont, antiguo empresario del sector del cable, cumplirá un tercer mandato. Fazio es senador estatal y representa un distrito en la próspera Gold Coast de Connecticut.

El demócrata JB Pritzker gana la reelección como gobernador de Illinois

El demócrata JB Pritzker ganó las elecciones del martes como gobernador de Illinois, derrotando al republicano Darren Bailey. Pritzker buscaba un tercer mandato.

Pritzker, un empresario multimillonario y heredero de la fortuna de los hoteles Hyatt, es considerado un posible candidato a la Casa Blanca en 2028. Bailey, exlegislador estatal, también perdió ante Pritzker en 2022.

La demócrata Maura Healey gana la reelección como gobernadora de Massachusetts

La demócrata Maura Healey ganó las elecciones del martes como gobernadora de Massachusetts, derrotando al republicano Michael Minogue. Healey comenzará su segundo mandato como gobernadora tras haber ejercido dos mandatos como fiscal general.

Es la primera mujer y la primera gobernadora abiertamente lesbiana del estado. Minogue es un exdirector ejecutivo de una empresa de dispositivos médicos que invirtió millones de dólares en su propia campaña.

El demócrata Wes Moore gana la reelección como gobernador de Maryland

El demócrata Wes Moore ganó las elecciones del martes como gobernador de Maryland, derrotando al republicano Dan Cox. Moore buscaba un segundo mandato. Elegido como el primer gobernador negro de Maryland en 2022, Moore es considerado un posible aspirante a la Casa Blanca en 2028.

Moore, veterano de combate, fue becario Rhodes, autor y exdirector ejecutivo de una organización sin fines de lucro dedicada a la lucha contra la pobreza antes de convertirse en gobernador. Cox, abogado y exlegislador estatal, también perdió ante Moore en 2022.

El demócrata Josh Shapiro gana la reelección como gobernador de Pensilvania

El demócrata Josh Shapiro fue reelegido el martes como gobernador de Pensilvania, derrotando a la republicana Stacy Garrity. Shapiro buscaba un segundo mandato.

Anteriormente, ocupó el cargo de fiscal general del estado durante dos mandatos y se le considera un posible candidato a la Casa Blanca en 2028. Garrity, tesorero electo del estado durante dos mandatos, recibió el respaldo del presidente Donald Trump.

El republicano Eric Barlow gana las elecciones a gobernador de Wyoming

El republicano Eric Barlow ganó las elecciones del martes como gobernador de Wyoming, derrotando al demócrata Kenneth Casner. Barlow es senador estatal y expresidente de la Cámara de Representantes de Wyoming, y había obtenido la nominación republicana a pesar de que el presidente Trump había respaldado a otro candidato.

Sucederá al gobernador republicano Mark Gordon, cuyo mandato está limitado. Casner se postulaba por tercera vez para gobernador.

El demócrata Phil Weiser gana la elección a gobernador en Colorado

El demócrata Phil Weiser ganó el martes la elección para gobernador de Colorado, al derrotar al republicano Victor Marx.

Weiser, fiscal general del estado, anteriormente trabajó en los gobiernos de Barack Obama y Bill Clinton.

Sucederá al gobernador demócrata Jared Polis, quien no pudo postularse a reelección por límites de mandato. Marx es un veterano del Cuerpo de Infantería de Marina que fundó All Things Possible Ministries.

Anteriormente afirmó que, cuando tenía 7 años, su padrastro lo obligó a matar a un hombre.

El republicano Byron Donalds gana la elección a gobernador en Florida

El republicano Byron Donalds ganó la elección para gobernador de Florida el martes, al derrotar al demócrata David Jolly. Será el primer gobernador negro del estado y sucederá a su colega de partido, Ron DeSantis, quien no podía postularse a la reelección por límite de mandatos.

Donalds ha servido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2021 y ha sido un firme aliado del presidente Donald Trump.

Florida no ha elegido a un demócrata como gobernador desde 1994. Jolly es un excongresista republicano.

La demócrata Keisha Bottoms gana la gubernatura de Georgia

La demócrata Keisha Lance Bottoms ganó el martes la elección como gobernadora de Georgia al vencer al republicano Rick Jackson.

Bottoms es la primera exalcaldesa de Atlanta en ser elegida como gobernadora del estado. También es la primera demócrata en tomar las riendas del estado desde 1998.

Bottoms trabajó anteriormente para el gobierno del presidente Joe Biden. Jackson es un magnate del sector de la salud que recurrió a su fortuna personal para financiar su campaña.

La demócrata Kathy Hochul gana la reelección como gobernadora de Nueva York

La demócrata Kathy C. Hochul ganó el martes la elección como gobernadora de Nueva York, al derrotar al republicano Bruce A. Blakeman. Esta es la segunda vez que Hochul resulta elegida como gobernadora.

Se desempeñaba como vicegobernadora cuando Andrew Cuomo renunció en 2021, y ella asumió su lugar. Ganó su primer mandato completo al año siguiente. Blakeman es el ejecutivo del condado de Nassau.

La demócrata Helena Foulkes gana las elecciones a gobernadora en Rhode Island

La demócrata Helena Foulkes ganó las elecciones a gobernadora de Rhode Island el martes, derrotando al republicano Aaron Guckian.

Foulkes es una ejecutiva de alto nivel de CVS y de la cadena minorista Hudson's Bay.

En septiembre, derrotó al gobernador saliente del estado, Dan McKee, en las primarias demócratas. Guckian es ejecutivo de una asociación comercial estatal.