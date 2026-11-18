La NASA invita a enviar un saludo en código morse a la Voyager 1 para celebrar su llegada a un día luz de distancia de la Tierra

En unas horas habremos alcanzado al futuro. La Voyager 1 alcanzará el miércoles 18 de noviembre un hito histórico al situarse a un día luz de distancia de la Tierra.

Lanzada hace 49 años desde Cabo Cañaveral, Florida, esta sonda espacial no tripulada de la NASA estará tan lejos como nunca lo ha estado un objeto creado por el hombre.

La cita con la historia ocurrirá a las 10:16:07 UTC (las 04:16:07 a.m. de este 18 de noviembre). A esa hora, la era de la exploración espacial dará un paso más desde sus inicios en 1957 con el lanzamiento por parte de la URSS del Sputnik 1.

NASA invita a enviar un mensaje a la Voyager 1

Y para celebrarlo, la NASA invita a enviar un mensaje al espacio con una campaña que lleva por nombre 'Shine Bright for Voyager’s Light-Day' (Brilla con fuerza para el Día Luz de la Voyager).

La cita será justo al atardecer de este martes 17 de noviembre (tiempo del centro de México) y, para unirse, la Agencia Espacial dio a conocer los siguientes pasos.

El más sencillo es entrar desde cualquier dispositivo a la página web science.nasa.gov/mission/voyager/voyager-1/shine-bright-for-voyagers-light-day/.

Ahí dar clic en el apartado automated flasher, desde el cual se desplegará un video que generará una serie de luces intermitentes en código morse, con las siglas V. G. R., siglas que corresponden al indicativo de llamada de la misión Voyager.

¿Cómo participar en la señal para la Voyager?

O bien, las señales se pueden realizar con una lámpara de mano, pulsando repetidamente el interruptor o cubriendo la luz con la mano o un trozo de cartón.

Solo se debe tener en cuenta que cada letra tiene un patrón. V: tres destellos rápidos y uno largo; G: dos destellos largos y uno rápido; R: un destello rápido, uno largo, uno rápido.

Los puntos se representan destellos rápidos, de menos de un segundo cada uno. Las rayas se representan con destellos de luz más largos, de aproximadamente un segundo de duración.

La acción se puede repetir a lo largo de un minuto o bien durante el tiempo que cada persona guste.

Como parte del ejercicio, la NASA invita además a que cada persona grabe un video y lo suba a sus redes sociales etiquetando a la Agencia (@NASA).

De esta manera, cada persona será parte de una historia que comenzó hace casi medio siglo.

Voyager 2 alcanzará el mismo hito en 2035

Y ojo, será solo la primera parte, porque la Voyager 1 tiene una hermana gemela, la Voyager 2, pero esta nave alcanzará la distancia de un día luz hasta el año 2035.