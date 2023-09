Así es el sitio web sobre ovnis que lanzó el Pentágono

En colaboración con la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés), el Pentágono ha anunciado el lanzamiento de un sitio web, www.aaro.mil, que servirá como plataforma para desclasificar y documentar una amplia gama de Fenómenos Anómalos no Identificados (UAP) y OVNIs (Objetos Voladores No Identificados). Este sitio web permitirá que tanto empleados actuales como anteriores del gobierno de Estados Unidos compartan sus conocimientos y experiencias relacionadas con estos fenómenos.

Según se indica en www.aaro.mil, "AARO aceptará informes de empleados, miembros del servicio o contratistas actuales o anteriores del gobierno de Estados Unidos, con conocimiento directo de los programas o actividades relacionados con los Fenómenos Anómalos no Identificados (que se remontan a 1945)". Además, se menciona que se anunciará un mecanismo de denuncia para que otros individuos puedan contribuir con información adicional. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la transparencia y la apertura hacia el público en general, según Patrick Ryder, portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Sin embargo, es importante destacar que la desclasificación de información sobre fenómenos anómalos no identificados no implica necesariamente la confirmación de la existencia de vida extraterrestre o naves espaciales que nos vigilan. Estos documentos pueden contener una variedad de informaciones, desde avistamientos de objetos voladores no identificados hasta eventos inexplicables.

Un ejemplo histórico de fenómenos inexplicables se relaciona con los círculos en campos de cultivo que se extendieron por todo el mundo desde los años sesenta hasta los noventa. Estos misteriosos patrones causaron asombro y hasta pánico en la población, llevando a especulaciones sobre su origen extraterrestre. Sin embargo, en 1991, dos amigos de Inglaterra admitieron haber creado estos patrones como una forma de arte, lo que demostró que no todos los fenómenos son de origen desconocido.

En última instancia, la desclasificación de documentos y testimonios sobre fenómenos anómalos no identificados debería fomentar un debate público informado y saludable. Esto permitirá que tanto especialistas como el público en general, incluyendo a ufólogos y científicos, puedan discutir y analizar la evidencia disponible y determinar si los avistamientos y otros fenómenos tienen un origen verdaderamente extraterrestre, aunque la evidencia científica actual sugiere que esto es altamente improbable.

¿Qué se entiende por un ovni?

Es común que la gente asocie la palabra ovni con platillos voladores, esos objetos voladores en forma de platillo que a menudo vemos en libros y películas de ciencia ficción. Sin embargo, las siglas ovni simplemente se refieren a un "Objeto Volador No Identificado". En otras palabras, se trata de cualquier objeto aéreo avistado que no puede ser identificado de inmediato. ¿Alguna vez has visto una luz intermitente en el cielo durante la noche y te has quedado sin saber qué era? En ese caso, podrías considerarlo un ovni.

La NASA también se suma al streaming

Además de la iniciativa del Pentágono, la NASA se está preparando para lanzar NASA+, un servicio de streaming en el que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio transmitirá misiones en directo, documentales y contenido relacionado con "cómo la NASA explora lo desconocido tanto en el aire como en el espacio". Este servicio será gratuito y ofrecerá una visión única de las actividades de la NASA en su búsqueda de respuestas en el cosmos.

Introducing our new streaming platform, NASA+, launching soon. See more rockets, more science, and more space.



No subscription needed. Available on most major platforms. Download the app now to be among the first to see it: https://t.co/KTCHf7pY05 pic.twitter.com/V70JPNEMMF