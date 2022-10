Así aguantó y sobrevivió en Los Andes durante 72 días

El recuerdo del milagro de Los Andes se mantiene vivo a 50 años del avionazo en el que viajaba un equipo escolar de rugby

Por: Andrea Rodríguez

octubre, 13, 2022 12:13

"He vivido la vida, la vida merece ser vivida"... estas son las palabras de José Luis Inciarte, uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia del avionazo en Los Andes que se registró hace 50 años.

En octubre de 1972 el equipo escolar de rugby Old Christians Club de Montevideo subió a un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya para viajar a Santiago de Chile, pero este viaje terminó en una tragedia.

A 50 años de ello, el periodista y viajero Héctor Camero tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de los sobrevivientes, a quien de viva voz Inciarte le cuenta cómo fueron esos momentos después de que se estrellara el avión, qué es lo que tuvieron que hacer para poder seguir con vida y cómo ha sido su vida tras sobrevivir a ese accidente.

"El hecho de que todo mundo siguiera la odisea de ellos habla de una capacidad pocas veces vista anteriormente de la especie humana, la supervivencia sin ayuda de nada, en medio de la nieve, sobrevivir a un avionazo, sobre todo los valores que surgen de ahí la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de tener la fe incluso en momentos en donde parece todo perdido... aguantar 72 días y poder contar esta historia", mencionó Camero.

Hoy Inciarte tiene 74 años, tiene 49 años de casado y disfruta de sus tres hijos y nueve nietos.

Sin embargo, a 50 años de la tragedia, José Luis Inciarte dice recordar esos días antes y al momento de ser rescatado, e incluso el olor y los ruidos de aquel día en que pensó que no volvería a ver a su familia y un nuevo amanecer.

"Ha pasado demasiado tiempo, hay veces que me parece que fue ayer, hasta el olor recuerdo, el ruido de algunas cosas... iba vibrando y de repente choca. Uno cierra los ojos y no los abre hasta que para, se siente el ruido del metal contra la nieva deslizándose a toda velocidad.

"Pero al final y no podía creer que estaba vivo, nos tocó la primera noche, me salvé de morir congelado... el calor humano nos salvó, abrazados pasé la primera noche y pudimos ver un nuevo amanecer cuando pensamos que no íbamos a amanecer más nunca", dijo el sobreviviente.

Después de varios días iban perdiendo la esperanza pues incluso una avalancha los mantuvo sepultados por tres días, sin embargo, lograron salir de ahí y el 22 de diciembre de ese año fueron rescatados.

Sin embargo, antes de ser rescatados los sobrevivientes tuvieron que hacer grandes sacrificios, incluso hasta comer carne humana de sus compañeros.

"Hicimos un pacto que había que hacer para seguir viviendo y alimentándonos de los cuerpos de nuestros amigos pidiéndoles permiso y así pasó el mes de noviembre, fue muy largo... teníamos que hacerlo eso para vivir porque nadie quería morirse a los 20 años, entonces teníamos que hacer eso para poder volver y darles la alegría a nuestras familias", agregó Inciarte.

Después de esa tragedia, hoy a 50 años, los sobrevivientes se siguen reuniendo festejando la vida, pero también siguen rememorando a sus compañeros quienes no corrieron la misma suerte y murieron.

Inciarte contó que apoya fundaciones, algunas dedicadas al trasplante de órganos y otras dedicadas a apoyar a los más vulnerables y los bebés que nacen prematuros.

"Sigo viviendo hasta que Dios me quiera premiar y llevarme a reunirme con mis familiares queridos qué extraño tanto y mis compañeros de Los Andes que hace 50 años no veo", agregó.