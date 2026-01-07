Asesino serial de EUA confiesa asesinato de joven en 1965

Richard Cottingham, que cumple cadena perpetua, confesó ser el autor de otro asesinato, el de una mujer de 18 años cometido en Nueva Jersey

Un asesino en serie septuagenario de Estados Unidos, Richard Cottingham, que cumple cadena perpetua en Nueva Jersey, confesó ser el autor de otro asesinato, el de una mujer de 18 años, cometido a finales de 1965 en ese mismo estado.

Así lo confirmó este martes la Policía de Fair Lawn, la localidad de Nueva Jersey de donde era Alys Eberhardt, una estudiante de enfermería que fue hallada muerta con signos de violencia en la casa de sus padres hace más de seis décadas y cuyo caso permanecía sin resolver.

Eberhardt fue acuchillada y golpeada hasta la muerte, informaron entonces las autoridades.

"Richard Cottingham finalmente dio una confesión completa, incluyendo detalles que nunca se habían divulgado en público", indicó en su cuenta de Facebook la Policía, que reabrió el caso en 2021, lo que llevó a una revisión y nuevos interrogatorios al sospechoso.

Un sobrino de Eberhardt, Michael Smith, agradeció al medio local Daily Voice poder dar respuestas a su madre, hermana de la fallecida, ya que "nunca sabremos por qué, pero al menos finalmente sabemos quién".

La Policía, que dice haber cerrado por fin el único caso de homicidio por resolver en Fair Lawn, indicó en su mensaje que al asesino confeso no se le imputarán nuevos cargos.

A Cottingham, de 79 años, apodado "el asesino del torso" y "el asesino de Times Square" se le atribuyen más de una decena de asesinatos de mujeres en el área de Nueva York y Nueva Jersey cometidos entre 1967 y 1980, pero ha afirmado ser responsable de hasta un centenar.

En 2022, confesó haber matado a otras cinco jóvenes entre 1968 y 1973 en el estado de Nueva York, y recibió penas adicionales por uno de esos crímenes, que se sumaron a su cadena perpetua, pero no de los otros cuatro, como parte de un acuerdo con las autoridades.