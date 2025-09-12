Asesino de Charlie Kirk disparó desde un techo y huyó

El asesino del activista se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

El asesino del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, que falleció el miércoles de un disparo en el cuello, se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

"Seguimos sus movimientos dentro del campus, pasando por las escaleras, subiendo hasta el techo y cruzando el techo hasta el lugar del disparo. Después del tiroteo, logramos rastrear su recorrido mientras se movía hacia el otro lado del edificio, saltó desde el edificio y huyó del campus, entrando en un vecindario", explicó el Comisionado de Seguridad Pública Beau Mason.

Investigadores tienen imágenes del asesino

Las autoridades que investigan el asesinato de Charlie Kirk el miércoles en Utah dijeron este jueves que tienen "buenas imágenes" del supuesto autor de los disparos y que han hallado el rifle que posiblemente usó el tirador para acabar con la vida del activista conservador estadounidense y estrecho aliado del presidente Donald Trump.

Asesino podría tener edad universitaria

Los investigadores también informaron que creen que el autor tiene "edad universitaria".

"Todo lo que sé sobre el sospechoso es que se integraba bien en una institución universitaria. No estamos revelando muchos detalles por ahora, pero pronto lo haremos. Por el momento, no podemos decir nada, pero esa persona parece tener edad universitaria", explicó este jueves en una rueda de prensa Robert Bowles, agente especial del FBI a cargo de la oficina de Salt Lake City, en el estado de Utah.