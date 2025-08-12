Asesinan a turista que viajó a PR para concierto de Bad Bunny

Un turista estadounidense que visitó Puerto Rico para asistir a un concierto de Bad Bunny murió baleado la madrugada de este domingo en La Perla

Un turista estadounidense identificado como Kevin Mares de 25 años que vivía en Nueva York murió baleado al visitar Puerto Rico para asistir a un concierto de Bad Bunny la madrugada de este domingo en La Perla, un popular barrio costero, informó la policía.

Los hechos ocurrieron en un centro nocturno llamado "Refugio de Hombres Maltratados" cuando se desató un tiroteo cuando varias personas cerca de Mares comenzaron a discutir y una de ellas sacó un arma y disparó al menos a tres personas, entre ellas Mares. Otros dos hombres que viven en La Perla resultaron heridos y permanecen hospitalizados.

El detective de homicidios, sargento Arnaldo Ruiz, afirmó que Mares era un transeúnte inocente. Se encontraba con otros tres amigos que dijeron a la policía que estaban en Puerto Rico para acudir a uno de los 30 conciertos de Bad Bunny, que han atraído a decenas de millas de visitantes al territorio estadounidense.

Mares recibió un disparo en el costado izquierdo del abdomen y fue trasladado al hospital público más grande de Puerto Rico, donde murió, detallaron las autoridades.

Ruiz dijo que la policía aún no sabe sobre qué discutían las personas y no tiene una descripción del tirador.