Asesinan a subcomandante de Policía en el Cauca

El teniente Álvaro José Medina Peña fue asesinado mientras viajaba de civil en un autobús por el departamento colombiano del Cauca

El subcomandante de una estación de Policía del municipio de Bolívar, en el departamento colombiano del Cauca, fue asesinado mientras se desplazaba de civil en un autobús de servicio público.

La víctima fue identificada como el teniente Álvaro José Medina Peña, quien se dirigía a la localidad de El Bordo para cumplir labores relacionadas con el servicio policial.

El director de la Policía colombiana, general Jesús Alejandro Barrera, confirmó el asesinato y lamentó la muerte del uniformado, quien viajaba sin portar el uniforme cuando fue atacado.

La violencia afecta al Cauca

En la zona donde ocurrió el crimen tienen presencia distintos grupos armados, entre ellos el Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de las antiguas FARC, además del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Estos grupos mantienen disputas por el control territorial en distintas zonas del departamento del Cauca.

Otros dos policías fueron asesinados

El asesinato del teniente Medina ocurrió un día después de que otros dos policías fueran asesinados en una carretera del Catatumbo, en el noreste de Colombia.

En esa región tienen presencia el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

Tras ese ataque, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseguró que se ordenó identificar y capturar a los responsables de la muerte de los dos uniformados.