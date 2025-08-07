Asesinan a madre e hija a machetazos en Nicaragua

Una madre campesina y su hija de 12 años fueron asesinadas a machetazos en una zona rural en un municipio ubicado en el norte de Nicaragua, cerca de la frontera con Honduras, informó este sábado la Policía Nacional, que aún no ha detenido a ningún sospechoso.

La mujer, de 35 años, y su hija fueron asesinadas el viernes en una comarca rural del municipio nicaragüense de Murra, departamento (provincia) de Nueva Segovia, por un desconocido, de quien no se sabe su paradero, según el informe policial.

El cuerpo de las dos mujeres fue encontrado sin vida a orillas de un riachuelo donde los vecinos del lugar, incluida las víctimas acudían a buscar oro, de acuerdo con la información.

El sospechoso de ese doble crimen, que ha conmovido a los vecinos de Murra, es un desconocido, quien, según testigos, sin mediar palabra alguna les propinó varios machetazos a las dos mujeres, causándoles su muerte de manera instantánea.

Las autoridades investigan el caso para esclarecer el móvil del crimen, así como para dar con la identificación del autor de ese hecho.

Al menos 46 mujeres nicaragüenses murieron a causa de la violencia machista en el primer semestre de este año, dentro de su país o en el extranjero, según la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir, capítulo Nicaragua.

El pasado 15 de mayo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombró como nueva ministra de la Mujer a Tamara Vanessa Martínez Sarantez, una semana después de que el Ejecutivo exhortara a detener la violencia machista.

A mediados de junio, el Gobierno de Nicaragua anunció la creación del Consejo Nacional de Derechos de Mujer, que estará coordinado por la Presidencia de la República e integrado por diversos poderes del Estado, ministerios y otras instituciones, con el objetivo de salvaguardar los derechos de las mujeres y promover la equidad, dignidad, seguridad y soberanía nacional.

En mayo, la denominada Coalición Nicaragua Lucha denunció la impunidad y la falta de acceso a la justicia para las mujeres en Nicaragua, donde hasta entonces se habían registrado 37 feminicidios.

Esa Coalición integrada por al menos 20 organizaciones advirtió entonces sobre los niveles alarmantes de violencia de género en Nicaragua y denunció que la impunidad “golpea a las poblaciones más vulnerables: las mujeres, niñas y adolescentes”.

Nicaragua, un país tradicionalmente dominado por los hombres, contabilizó el año pasado 74 muertes violenta de mujeres nicaragüenses (22 en el extranjero); 68 en 2022 (11 en el exterior), 72 en 2021 y una cantidad similar en 2020, según la organización feminista.

El Gobierno de Nicaragua continúa reabriendo las Comisarías de la Mujer tras haberlas desmantelado hace varios años y ha lanzado la cartilla denominada ‘Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de denuncia para la Prevención del Feminicidio’, para educar sobre la violencia machista.