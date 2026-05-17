Asesinan a exalcalde ligado a campaña presidencial en Colombia

Autoridades y dirigentes políticos también denunciaron la falta de garantías de seguridad para líderes regionales y miembros de partidos de oposición

El asesinato del exalcalde colombiano Rogers Mauricio Devia Escobar, coordinador regional de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el departamento del Meta, elevó la tensión política y la preocupación por la seguridad electoral en Colombia a sólo dos semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Devia, de 42 años y exalcalde del municipio de Cubarral entre 2020 y 2023, fue atacado a tiros la noche del viernes junto con Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno local y colaborador cercano del proyecto político.

De acuerdo con reportes preliminares, ambos regresaban desde Villavicencio tras recoger material de campaña cuando fueron interceptados por hombres armados en una zona rural del Meta.

El ataque sacude campaña presidencial colombiana

El crimen ocurrió en medio de un clima político cada vez más polarizado rumbo a las elecciones presidenciales colombianas, donde la seguridad de candidatos y operadores políticos se ha convertido en uno de los temas más sensibles.

Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña de De la Espriella, lamentó el asesinato y describió a Devia como:

“Un trabajador incansable por esta causa política”.

Horas después del ataque, Abelardo de la Espriella responsabilizó a la violencia ligada al narcotráfico y aseguró que sus colaboradores fueron asesinados por defender una visión distinta para el país.

“Hoy lloramos a Rogers Mauricio Devia y a Fabián Cardona, dos patriotas asesinados cobardemente”, expresó el candidato presidencial.

El aspirante del movimiento Defensores de la Patria aparece actualmente entre los principales contendientes de derecha rumbo a los comicios presidenciales.

Autoridades alertan por violencia política en Colombia

Tras el doble homicidio, la Defensoría del Pueblo expresó preocupación por el incremento de hechos violentos contra actores políticos en distintas regiones del país.

La institución recordó que apenas un día antes también se registró un atentado armado en Cubarral contra Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía por el partido Centro Democrático, quien sobrevivió a un ataque con fusiles contra su vehículo.

En un comunicado, la Defensoría advirtió que estos hechos representan una amenaza directa para el ejercicio democrático en plena campaña electoral.

“La violencia y las amenazas afectan gravemente la participación democrática en los territorios”, señaló la entidad.

La institución pidió acelerar las investigaciones y reforzar las medidas de protección para líderes políticos y sociales que participan en el proceso electoral.

Crimen se suma a otros ataques contra políticos

El asesinato de Rogers Devia se suma a otros hechos recientes de violencia política registrados en Colombia durante las últimas semanas.

Entre ellos aparece el homicidio de Mileidy Villada González, presidenta del Concejo Municipal de Obando y militante del Centro Democrático, asesinada por sicarios el pasado 7 de mayo en el departamento del Valle del Cauca.

Tras ese ataque, autoridades y dirigentes políticos también denunciaron la falta de garantías de seguridad para líderes regionales y miembros de partidos de oposición.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el doble homicidio en Meta, el caso volvió a encender las alertas sobre la seguridad electoral y la violencia armada en distintas regiones colombianas en plena recta final rumbo a las elecciones presidenciales.