Asesinan a dos policías durante emboscada en Colombia

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, informó que los primeros reportes apuntan a la posible intervención de integrantes de las disidencias de las FARC

Dos subintendentes de la Policía Nacional de Colombia fueron asesinados este sábado durante una emboscada registrada en una vía rural del municipio de Ataco, en el departamento del Tolima.

Los agentes realizaban labores de patrullaje en el corregimiento de Santiago Pérez cuando fueron sorprendidos por hombres armados que, de acuerdo con la información preliminar, utilizaron fusiles para ejecutar el ataque.

Las víctimas fueron identificadas como Yeiferzon Meneses Aranda, de 37 años, y Edinson Cuesta Pizarro, de 42, ambos adscritos a la estación policial de esa comunidad.

Policías fueron emboscados durante un patrullaje

El doble homicidio ocurrió aproximadamente a las 15:50 horas sobre la vía que comunica al corregimiento de Santiago Pérez con el municipio de Planadas, una zona donde las autoridades mantienen presencia ante la actividad de estructuras armadas ilegales.

Los uniformados se desplazaban en una motocicleta institucional cuando fueron atacados. Una de las hipótesis señala que previamente habrían marcado el alto a dos personas que viajaban en otra motocicleta, quienes ignoraron la orden y provocaron una persecución.

Metros más adelante, los agentes habrían sido conducidos hacia el punto donde otros hombres armados los esperaban para dispararles. Las circunstancias precisas de la agresión y el posible robo de las armas de los policías permanecen bajo investigación.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, condenó el asesinato y aseguró que las capacidades operativas, de inteligencia e investigación criminal fueron desplegadas para localizar a los responsables.

El mando policial señaló que este ataque refleja el desprecio de los agresores por la vida y las comunidades, además de expresar solidaridad con las familias y los compañeros de servicio de los dos subintendentes.

Investigan posible participación de disidencias de las FARC

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, informó que los primeros reportes apuntan a la posible intervención de integrantes de las disidencias de las FARC, aunque la autoría deberá ser confirmada mediante las investigaciones.

En esta región tiene presencia el Estado Mayor Central, principal estructura disidente encabezada por alias Iván Mordisco. Sin embargo, hasta el momento ninguna organización se ha atribuido públicamente el doble homicidio.

La mandataria departamental solicitó a la fuerza pública, la Fiscalía y los organismos de inteligencia una respuesta inmediata para identificar y capturar a los responsables.

Matiz sostuvo que el asesinato de los uniformados constituye una agresión contra el Estado y las comunidades que buscan vivir en paz, por lo que pidió que el caso sea investigado hasta sus últimas consecuencias.

Despliegan operativo y aplican restricciones en Ataco

Después del ataque, las autoridades activaron operaciones policiales y militares por tierra y aire en Ataco y sectores cercanos para cerrar posibles rutas de escape.

También fue conformado un equipo especial de inteligencia e investigación criminal que trabajará junto con la Fiscalía General de la Nación en la recopilación de testimonios, evidencias y elementos que permitan reconstruir la emboscada.

Como parte de las medidas de seguridad, las autoridades locales anunciaron la aplicación de toque de queda y ley seca en el municipio, con el objetivo de facilitar las operaciones y reducir el riesgo de nuevos ataques.

La búsqueda se concentra en la zona rural del sur del Tolima, mientras las instituciones colombianas avanzan en la identificación de los autores materiales e intelectuales del asesinato de los dos policías.