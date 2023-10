Asesinan a balazos a Sabrina Durán, una tiktoker chilena

A plena luz del día, sicarios asesinaron a balazos a Sabrina Durán, conocida como "La Narco Reina", una famosa tiktoker de Chile.

Los asesinos acribillaron a la joven, de 24 años de edad, quien luego de recibir los impactos de bala, se mantenía con vida, pidiendo clemencia tendida en el suelo.

Sin embargo, uno de los sicarios, antes de que huyeran en una camioneta, descendió de la unidad para propinarle los tiros de gracia, pero la narco reina de Tik Tok, aún se encontraba con vida, cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, en plena calle en Santiago de Chile.

Este trágico suceso conmocionó a los cibernautas de las redes sociales, pues el crimen fue captado por la cámara de un vecino y de inmediato se viralizó.

Sabrina era popular y conocida como narco influencer porque había estado en prisión, donde documentó parte de su vida y adquirió una gran cantidad de seguidores, 336 mil seguidores en TikTok y unos 86 mil en Instagram.

Incluso, la tiktoker andina se encontraba en libertad condicional, cuando fue interceptada por al menos tres hombres encapuchados, en el cruce de las calles Alberto Blest Ganna y Primera Transversal de la comunidad de Padre Hurtado.

De acuerdo al diario chileno La Tercera, la joven madre, recibió siete disparos a quemarropa y la policía la encontró agonizando, siendo trasladada posteriormente al centro médico Santa Rosa, donde se confirmó su muerte.

