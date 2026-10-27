Asesinan a balazos a precandidato en Colombia

Un exfuncionario municipal fue atacado por hombres armados tras un percance vial cuando viajaba con su hijo en un sector de la ciudad de Cúcuta.

El exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, Colombia, Miguel Armando Castellanos Serrano, fue asesinado este lunes en un ataque a tiros.

El crimen ocurrió en la tarde de este lunes, en las proximidades de una gasolinera del Anillo Vial Occidental de la capital del departamento de Norte de Santander, en una de las escasas ocasiones en que el político viajaba sin su escolta.

Según las primeras informaciones policiales, la víctima circulaba en un vehículo con su hijo cuando una moto golpeó el automóvil. Al bajarse Castellanos a hablar con los motoristas, varios atacantes armados abrieron fuego contra él.

La víctima, mayor retirado de la Policía Nacional, adelantaba actividades de precampaña para postularse a la Alcaldía de Cúcuta en los comicios de 2027, por lo que a principios de año renunció a su cargo como secretario de Gobierno en cumplimiento de la ley colombiana.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó en redes sociales este "cobarde asesinato" y aseguró que el crimen de Castellanos "no puede quedar impune".

"Vamos a perseguir a los responsables con toda la capacidad del Estado y a llevarlos ante la justicia", agregó.

Castellanos era hermano del exfutbolista Leandro Castellanos, actual concejal de Bogotá y exguardameta de la selección colombiana e Independiente Santa Fe, así como del actual senador Jairo Castellanos.

George Quintero, secretario de Gobierno del departamento de Norte de Santander, confirmó la muerte de Castellanos y aseguró que la Gobernación ofrece una recompensa de 50 millones de pesos colombianos para quienes den información del paradero de los responsables.